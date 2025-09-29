Hội thi Bí thư Đoàn cấp xã giỏi tỉnh Gia Lai lần thứ I: Đại diện xã Sơn Lang đạt giải nhất

Tài năng, sáng tạo

10 Bí thư, Phó Bí thư vào vòng chung kết với nhiều phần thi hấp dẫn. Ở phần thi đầu tiên: “Thủ lĩnh Đoàn-Tài năng”, các thí sinh giới thiệu về bản thân, một số điểm nổi bật về công tác Đoàn và thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị thông qua hình thức sân khấu hóa.

Vòng chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cấp xã giỏi tỉnh Gia Lai lần thứ I-2025. Ảnh: D.L

Tại Hội thi, anh Nguyễn Thành Hưng (Phó Bí thư Đoàn UBND tỉnh) mang đến tiết mục ảo thuật ngắn. Anh Hưng cho biết: “Với tôi, ảo thuật không chỉ là giải trí mà còn là cách gieo niềm vui. Tôi nhớ mãi lần biểu diễn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thấy các em cười rạng rỡ, tôi cảm nhận ý nghĩa của việc mang đến hạnh phúc cho người khác. Điều đó thôi thúc tôi làm tốt hơn công tác Đoàn và cố gắng tạo thêm nhiều sân chơi ý nghĩa cho thanh thiếu nhi”.

Bước sang phần 2 với tên gọi “Thủ lĩnh Đoàn-Sáng tạo”, mỗi thí sinh đã trình bày ý tưởng nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các đề xuất được xây dựng từ thực tiễn ở địa phương hoặc toàn tỉnh, đồng thời đưa ra giải pháp phù hợp.

Điều đặc biệt là hơn một nửa các đề xuất đều liên quan đến công tác chuyển đổi số. Nổi bật là sáng kiến “Kết nối tập thể-phát triển truyền thông-nâng cao năng lực số” của chị Hà Thị Ngọc Bích (Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông).

Theo đó, chị Bích đề xuất tổ chức Đoàn tăng cường hơn nữa vai trò liên kết, hỗ trợ để lan tỏa hoạt động Đoàn. Lấy ví dụ ở địa phương mình, chị Bích cho biết, phường Hoài Nhơn Đông duy trì 12 cụm sinh hoạt với 37 chi đoàn, thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối như trò chơi dân gian, cắm trại… giúp bí thư các chi đoàn rèn kỹ năng tổ chức và tạo hiệu ứng truyền thông tốt hơn.

Chị cũng đề xuất đẩy mạnh các kênh thông tin để kịp thời lan tỏa những việc làm hay, mô hình hiệu quả. Còn “nâng cao năng lực số” là việc mỗi cán bộ Đoàn cần nghiên cứu, nắm vững các văn bản, điều lệ của Trung ương Đoàn, từ đó tuyên truyền hiệu quả hơn trong thời đại 4.0.

Hơn 170 đoàn viên thanh niên nhiệt tình cổ vũ các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: D.L

“Ba nội dung này gắn bó chặt chẽ với nhau. Khi kết nối tập thể tốt, các hoạt động sẽ đa dạng và có chiều sâu hơn, truyền thông cũng dễ lan tỏa. Muốn truyền thông hiệu quả, cán bộ Đoàn buộc phải nâng cao năng lực số, nắm vững chủ trương để định hướng đúng”, chị Bích khẳng định.

Bản lĩnh, linh hoạt

Sau 2 phần thi đầu, 4 thí sinh xuất sắc bước vào vòng “Thủ lĩnh Đoàn-Bản lĩnh”. Mỗi thí sinh bốc thăm một tình huống giả định, trình bày cách xử lý và trả lời thêm câu hỏi phụ của Ban Giám khảo để thể hiện khả năng ứng xử thực tế.

Ban Giám khảo Hội thi Bí thư Đoàn cấp xã giỏi tỉnh Gia Lai lần thứ I-2025. Ảnh: D.L

Các tình huống trong phần thi được xây dựng dựa trên Điều lệ Đoàn nhưng đặt trong bối cảnh thực tiễn, buộc thí sinh không chỉ trả lời đúng theo quy định mà còn phải thuyết phục về tình cảm. Trong khi đó, các câu hỏi từ Ban Giám khảo lại mang tính xã hội, đòi hỏi thí sinh nắm bắt thông tin thời sự và bày tỏ rõ quan điểm cá nhân.

Chẳng hạn: nhận xét và rút ra bài học gì từ sự kiện Gen Z nổi dậy ở Nepal để vận dụng vào công tác thanh thiếu nhi; chia sẻ những trăn trở trong công tác Đoàn hiện nay; nêu kỹ năng mà một bí thư, phó bí thư cần được trang bị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Phần thi “Thủ lĩnh Đoàn-Bản lĩnh” vừa hồi hộp, vừa hấp dẫn. Ảnh: D.L

Xuất sắc hoàn thành tốt cả 2 câu hỏi ở phần thi này và đạt giải nhất chung cuộc, chị Đinh Thị Hồng Diễm (Bí thư Đoàn xã Sơn Lang) không giấu được xúc động. Chị chia sẻ: “Tôi quan niệm đi thi là phải hết mình, bởi đây không chỉ là trải nghiệm đáng quý mà còn là dịp để tự nhìn nhận, đánh giá lại kiến thức, năng lực và cả những hạn chế. Từ đó, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện để công tác tập hợp, dẫn dắt thanh niên ngày càng hiệu quả”.

Thí sinh Đinh Thị Hồng Diễm (Bí thư Đoàn xã Sơn Lang) đạt giải nhất chung cuộc. Ảnh: D.L

Thí sinh Hà Thị Ngọc Bích (Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông) đạt giải nhì. Ảnh: D.L

Thí sinh Phan Thị Yến (Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc) và Trần Thị Bích Phương (Phó Bí thư Đoàn xã Ia Hrú) đạt giải ba. Ảnh: D.L

Trao giải khuyến khích cho 6 thí sinh tham gia chương trình. Ảnh: D.L

Đại diện Ban Tổ chức, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn cấp xã thể hiện bản lĩnh, vận dụng những kinh nghiệm tích lũy từ thực tiễn cơ sở. Đây cũng là cơ hội để họ học hỏi lẫn nhau, khám phá thêm tiềm năng, năng lực của bản thân, từ đó thêm tự tin, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.