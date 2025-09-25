Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức tập huấn kỹ năng công tác Đội

(GLO)-Ngày 25-9, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Gia Lai khai mạc lớp tập huấn kỹ năng công tác Đội dành cho 370 chủ tịch Hội đồng Đội và giáo viên tổng phụ trách Đội trên toàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Lớp tập huấn gồm các nội dung: hướng dẫn tổ chức lễ thành lập liên đội tạm thời, sinh hoạt chi đội, sinh hoạt liên đội; tập huấn công tác bồi dưỡng, phát huy lực lượng chỉ huy Đội, đội viên nòng cốt; phương pháp tham mưu cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường tổ chức hoạt động Đội khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; giải pháp "Phụ huynh - Bạn đồng hành cùng con" và phong trào "Đọc và làm theo báo Đội"; tập huấn sử dụng công nghệ AI; thực hành nghi thức Đội; tập huấn trống, kèn cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội.

Không khí sôi nổi tại lớp tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Được biết, tiếp sau lớp tập huấn kỹ năng công tác Đội, ngày 28-29/9 sẽ diễn ra lớp tập huấn kỹ năng công tác Đoàn.