“Sinh viên 5 tốt” tỉnh Gia Lai: Bền bỉ học tập, hết mình cống hiến, sáng tạo

(GLO)- Dù khác nhau về hoàn cảnh, hành trình phấn đấu, nhưng các “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2024-2025 có nhiều điểm chung: nỗ lực học tập, sẵn sàng khám phá, sáng tạo, luôn khát vọng cống hiến hết mình bằng sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Chăm học, giỏi nghề

Trần Tài nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2024-2025. Ảnh: D.L

Là “Sinh viên 5 tốt” lớn tuổi nhất trong số 30 bạn được tuyên dương lần này, Trần Tài (SN 1987, lớp CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn K17, Khoa Du lịch và Dịch vụ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn) là trường hợp khá đặc biệt.

Dù lớn tuổi hơn nhiều bạn cùng khóa nhưng anh vẫn giữ tinh thần học tập nghiêm túc, cầu thị. Nhà ở xã Tây Sơn, mỗi ngày anh đều đặn đưa con nhỏ đi học, rồi vượt chặng đường 50 km đến trường. Học xong, anh lại làm việc ngoài giờ tại nhà hàng LaGoo Drink & Chill Quy Nhơn (phường Quy Nhơn). Đến tối, anh mới trở về nhà, tiếp tục chăm lo cho mái ấm nhỏ và ôn tập bài vở.

Từ sự cần mẫn ấy, năm học 2024-2025, anh Tài xếp loại xuất sắc với điểm trung bình 3,63. Đồng thời, sở hữu bảng thành tích dày dặn ở các sân chơi chuyên môn trong nước và quốc tế: giải nhất kỳ thi Kỹ năng nghề cấp trường; giải nhất “Thử thách tài năng Đầu bếp tỉnh Bình Định lần thứ I” năm 2024; giải ba hội thi Sáng tạo ẩm thực Du lịch Kon Tum 2024; giải đồng “Master Chef of Foodex” lần thứ 2 năm 2025; giải Sáng tạo hội thi tìm kiếm Tài năng nghề Ẩm thực “Hương vị của Biển” lần thứ V; 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng tại Cúp Ẩm thực thế giới 2025; giải nhì Thủ lĩnh sinh viên cấp tỉnh năm 2025…

Anh Tài luôn nghiêm túc, hết mình với nghề. Ảnh: D.L

Không dừng lại ở thành tích thi cử, giữa tháng 12-2025, anh cùng tập thể lớp triển khai dự án thiện nguyện ứng dụng công nghệ AI vào phân tích thực đơn cho bệnh nhân theo chỉ dẫn của bác sĩ, xây dựng thực đơn cho trẻ em ở các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương hay người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế và người lớn tuổi.

Dự án được hình thành từ nguồn học bổng và sự đóng góp tự nguyện của sinh viên trong lớp, qua đó đã thực hiện hoạt động đầu tiên là trao 50 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

“Tôi trở lại trường học với suy nghĩ phải làm tròn trách nhiệm của một sinh viên. Các bạn trẻ cho tôi thêm động lực bởi tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết và sẵn sàng cống hiến. Với tôi, việc học là kim chỉ nam để trau dồi thêm kiến thức và phát triển kỹ năng nghề, để làm nghề tử tế và mang lại giá trị thực tiễn cho cộng đồng” - anh Tài chia sẻ.

Trưởng thành hơn từ môi trường Đoàn - Hội

Trần Thị Khánh Đoan nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2024-2025. Ảnh: D.L

Sau những ngày đầu còn rụt rè, ít giao tiếp, Trần Thị Khánh Đoan (SN 2006, lớp Quản trị Khách sạn 2024AB, Khoa Nghiệp vụ - Du lịch, Trường Cao đẳng Gia Lai) từng bước khẳng định mình qua các vị trí: lớp phó, bí thư chi đoàn và hiện là lớp trưởng kiêm bí thư chi đoàn.

Năm học 2024-2025, Khánh Đoan đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, nhận học bổng của nhà trường, đồng thời là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Kỹ năng sống. Đoan còn tham gia hội thảo quốc tế về phát triển bền vững (SDGs), chương trình giao lưu văn hóa - ẩm thực do Trường Cao đẳng Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh và Đại học Cộng đồng Nova Scotia (Canada) tổ chức, qua đó mở rộng hiểu biết và khả năng làm việc nhóm trong môi trường đa văn hóa.

Ở lĩnh vực chuyên môn, Khánh Đoan cùng nhóm bạn đạt giải ba cấp tỉnh cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2025 với dự án “Mơ Hra weave”, giải nhì cuộc thi Tay nghề cấp tỉnh năm 2025…

Khánh Đoan luôn chăm chỉ học tập, rèn luyện. Ảnh: NVCC

Chia sẻ cảm xúc khi được tuyên dương, Khánh Đoan nói: “Trước đây, tôi khá nhút nhát, ít giao tiếp và cũng ngại tham gia các hoạt động tập thể. Nhưng khi tham gia sinh hoạt Đoàn - Hội, đảm nhận nhiều vai trò, tôi có cơ hội va chạm nhiều hơn, học cách làm việc nhóm và giao tiếp với mọi người tốt hơn. Qua từng hoạt động, tôi cảm nhận rõ mình trưởng thành hơn, tự tin hơn và dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân”.

Vượt nghịch cảnh, mạnh mẽ vươn lên

Minh Phương nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2024-2025. Ảnh: D.L

Câu chuyện của Trần Minh Phương (SN 2006, lớp Cao đẳng Dược 13B, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai) lại là một hành trình đầy nghị lực. Hoàn cảnh gia đình Phương khó khăn khi cha mắc chứng chậm phát triển tâm thần, mọi gánh nặng dồn lên vai người mẹ tảo tần. Chính điều đó đã sớm hình thành ở Phương ý thức tự lập, chăm chỉ học tập và sẵn sàng đối diện với thử thách.

Bên cạnh học chuyên môn dược, Minh Phương theo đuổi võ thuật từ năm lớp 9 tại võ đường Kim Hoàng (phường Hoài Nhơn Tây). Sự kiên trì tập luyện đã mang về nhiều thành tích nổi bật: huy chương vàng Boxing trẻ các CLB tỉnh Bình Định năm 2024; huy chương bạc hạng cân 51 kg nữ Giải Võ cổ truyền các võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng Đế Quang Trung năm 2024; huy chương đồng Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc môn Võ cổ truyền 2024 cùng một số huy chương khác...

Không chỉ mạnh mẽ trên sàn đấu, Minh Phương còn thể hiện tư duy sáng tạo qua lĩnh vực khoa học - kỹ thuật. Tại liên hoan Sáng tạo trẻ học sinh, sinh viên tỉnh năm 2025, Phương đoạt giải nhì với dự án “Smartwall Clock”.

Cụ thể, cô bạn đã tạo nên một chiếc đồng hồ treo tường tích hợp cảm biến khói, nhiệt độ, còi báo động và đèn nháy, giúp phát hiện sớm nguy cơ cháy nổ trong gia đình. Sau cuộc thi, Phương tiếp tục nghiên cứu thêm một số chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng cho thiết bị này.

Minh Phương (trái) giới thiệu nguyên lý hoạt động của đồng hồ treo tường báo khói thông minh tại liên hoan Sáng tạo trẻ học sinh, sinh viên tỉnh năm 2025. Ảnh: D.L

“Với tôi, quá trình phấn đấu để đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” quan trọng không kém kết quả. Những khó khăn trong cuộc sống hay việc rèn luyện võ thuật giúp tôi học được sự kiên trì, bản lĩnh và khả năng tự bảo vệ mình. Chính từ đó, tôi có thêm động lực để học tốt chuyên môn và mạnh dạn thử sức với các ý tưởng sáng tạo, mong muốn tạo ra những sản phẩm có ích cho cộng đồng” - Phương tâm sự.

Học tập tốt làm nền tảng

Lưu Lê Khánh Đoan nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2024-2025. Ảnh: D.L

Là sinh viên năm cuối, Lưu Lê Khánh Đoan (SN 2004, lớp Luật K45A, Khoa Lý luận chính trị - Luật & Quản lý nhà nước, Trường Đại học Quy Nhơn) tạo dấu ấn không chỉ bởi thành tích học tập ổn định mà còn ở quá trình rèn luyện chính trị bền bỉ, nghiêm túc từ rất sớm.

Ngay sau khi tốt nghiệp THPT Trường Lê Trung Kiên (tỉnh Đăk Lăk), Khánh Đoan được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi - cột mốc quan trọng định hình rõ con đường phấn đấu của nữ sinh ngành luật. Năm 2024, Khánh Đoan nhận danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh. Đến năm 2025, Đoan được biểu dương là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời là một trong những sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh.

Song song với rèn luyện chính trị, Khánh Đoan duy trì sự tiến bộ rõ rệt trong học tập: Từ năm thứ hai trở đi đều đạt học bổng; năm cuối đạt danh hiệu sinh viên giỏi. Đoan thẳng thắn nhìn nhận giai đoạn đầu còn bỡ ngỡ, nhưng bằng việc tự điều chỉnh phương pháp học và kỷ luật bản thân, kết quả học tập ngày càng ổn định.

Cô sinh viên trẻ “bật mí”, một trong những cách hiệu quả để hoàn thiện bản thân là việc tích cực tham gia các sân chơi học thuật, nổi bật là giải nhì hội thi “Thuyết trình về nhận diện và xóa bỏ tập tục văn hóa có hại” năm 2024 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức; giải nhất hội thi “Tìm hiểu về công tác gia đình trong đoàn viên thanh niên năm 2025” do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức… Ngoài ra, Đoan còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện ở các xã vùng sâu, vùng xa để có thể học từ những trải nghiệm thực tế.

Khánh Đoan (phải) tham gia Đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh năm 2025 tại xã Ia Nan, Ia Dom. Ảnh: NVCC

Khánh Đoan chia sẻ: “Tôi cho rằng tiêu chí học tập là quan trọng nhất trong 5 tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, bởi với sinh viên, học tập vẫn là nhiệm vụ cốt lõi. Khi có nền tảng học tập vững, tôi mới có thể tham gia các hoạt động, nghiên cứu hay phong trào một cách chủ động và lâu dài. Học tập tốt cũng giúp việc phấn đấu ở những tiêu chí khác thực chất hơn”.