Hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình "Cử tri trẻ với ngày hội non sông"

(GLO)- Tối 14-3, tại xã Chư Sê, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình “Cử tri trẻ với ngày hội non sông năm 2026”, thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Công tác Đoàn (Trung ương Đoàn), Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Tỉnh đoàn.

Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia chương trình "Cử tri trẻ với ngày hội non sông". Ảnh: Hoàng Hoài

Tại đây, các đoàn viên thanh niên được tuyên truyền, tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; qua đó nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của công dân, đặc biệt là cử tri trẻ trong ngày hội lớn của đất nước.

Hàng trăm đoàn viên thanh niên hào hứng tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Hoàng Hoài

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ngày hội non sông” đã mang đến nhiều tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần khơi gợi tinh thần trách nhiệm của cử tri trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện Trung ương Đoàn trao tặng quà cho người dân và hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.H

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng 30 suất quà cho người dân và hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Sê.