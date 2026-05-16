Tuổi trẻ Gia Lai góp ngày công dựng xây mái ấm

(GLO)- Giữa tháng 5, căn nhà nhỏ của bà Yech (SN 1957, làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) trở nên rộn ràng với sự có mặt của các bạn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Người dọn dẹp đồ đạc, người sơn sửa lại không gian sinh hoạt với mong muốn góp ngày công dựng xây mái ấm.

Gia đình bà Yech thuộc diện hộ nghèo. Con gái bà tinh thần không ổn định, 3 cháu ngoại vẫn đang đi học. Thế nên, mọi gánh nặng sinh hoạt đều dồn lên vai bà.

Hiểu điều ấy, Đoàn xã Biển Hồ ngoài hỗ trợ sửa nhà còn trao góc học tập cho cháu ngoại bà là em Ên (SN 2018). Ên cũng là một trong những trường hợp được Đoàn xã đỡ đầu theo chương trình “Em nuôi của Đoàn”, hỗ trợ hằng tháng để gia đình vơi bớt phần nào khó khăn.

Bà Yech tâm sự: "Tôi thấy vui vì các cháu đến giúp sửa nhà, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ. Không chỉ lần này mà trước đó, đại diện tổ chức Đoàn cũng hay đến thăm, gửi tặng gạo và ít chi phí sinh hoạt. Được quan tâm, hỏi han thường xuyên như vậy, tôi cảm thấy rất ấm áp".

Đoàn xã Biển Hồ hỗ trợ sửa nhà và tặng quà cho gia đình bà Yech. Ảnh: ĐVCC

Đầu tháng 5, Đoàn xã Đak Pơ huy động ĐVTN hỗ trợ đào móng xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Bùi Thị Hồng Nga ở thôn 2.

Không có nhà ở ổn định, công việc bấp bênh, lại phải chăm lo cho 8 người con đang tuổi ăn học, bà Nga là trường hợp được Nhà máy Đường An Khê hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà mới.

Để căn nhà sớm hoàn thiện, 10 ĐVTN của xã đã nhiệt tình hỗ trợ ngày công. Những phần việc được các bạn trẻ chia nhau thực hiện, không ngại thời tiết nắng gắt.

Thường xuyên tham gia các hoạt động hỗ trợ các hộ khó khăn ở xã, anh Đặng Thành Văn - Bí thư Chi đoàn thôn 1 (xã Đak Pơ) chia sẻ: “Mỗi lần tham gia hỗ trợ xây nhà cho hộ khó khăn, tôi đều cảm nhận rõ sự mong mỏi của bà con về một nơi ở ổn định.

Vì vậy, anh em đoàn viên ai cũng cố gắng góp thêm ngày công để phụ giúp phần việc nặng, giảm bớt chi phí thuê nhân công cho các gia đình”.

Không chỉ tham gia xây dựng nhà ở, từ đầu năm đến nay, Đoàn xã Đak Pơ còn hỗ trợ đào 4 hố rác dân sinh cho các hộ nghèo tại làng Krông Hra, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

ĐVTN xã Đak Pơ hăng hái đóng góp ngày công giúp hộ nghèo ở xã sớm hoàn thiện căn nhà mới. Ảnh: ĐVCC

Tinh thần xung kích ấy cũng được thể hiện ở các xã, phường phía Đông tỉnh như: Tuy Phước Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam...

Tại xã Tuy Phước Đông, ngày 9-5, Đoàn Thanh niên xã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ tháo dỡ nhà cho bà Lê Thị Xuân - người khuyết tật, có con trai là quân nhân chuyên nghiệp Trần Phú Cường (công tác tại Trung tâm TDTT Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7).

Dưới cái nắng đầu hè, 15 ĐVTN chia nhau tháo dỡ mái nhà, vận chuyển đồ đạc, thu gom vật liệu và dọn dẹp mặt bằng. Công việc diễn ra khẩn trương nhưng cẩn thận để gia đình sớm có mặt bằng xây dựng lại mái ấm mới.

Anh Trần Minh Trương - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Đông - thông tin: Từ đầu năm đến nay, Đoàn xã đã huy động đoàn viên hỗ trợ sửa chữa khoảng 15 ngôi nhà, tham gia vận chuyển vật tư và nhiều phần việc hỗ trợ người dân trên địa bàn xã xây dựng nhà ở.

“Mỗi hoạt động đều thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Khi trực tiếp cùng từng hộ tháo dỡ, sửa chữa hay dọn dẹp nhà cửa, đoàn viên càng hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng” - anh Trương nói.