Gia Lai có 1 học sinh đạt giải cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính 2026

(GLO)- Sáng 8-5, tại TP. Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026.

Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026 có chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam và hành trình phát triển đất nước qua con tem bưu chính”.

Em Lưu Hoàng Khả Ái (thứ 2 từ trái qua) nhận giải khuyến khích. Ảnh: ĐVCC

Từ hơn 1,2 triệu bài dự thi của thiếu nhi cả nước, Ban tổ chức đã lựa chọn 200 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo.

Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn, trao giải cho 20 tập thể có số lượng sản phẩm tham gia nhiều nhất và có nhiều tác phẩm đạt giải; trong đó, có 4 Hội đồng Đội cấp tỉnh, 3 Hội đồng đội cấp xã và 13 liên đội.

Về giải cá nhân, Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 16 giải nhì, 24 giải ba và 40 giải khuyến khích (chia đều cho khối tiểu học, THCS).

Trong đó, tỉnh Gia Lai có 1 cá nhân đạt giải khuyến khích, đó là em Lưu Hoàng Khả Ái (lớp 4/2, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Thống Nhất).

Em Lưu Hoàng Khả Ái là đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai đạt giải tại cuộc thi. Ảnh: ĐVCC

Cuộc thi được triển khai từ ngày 27-10-2025 đến ngày 27-3-2026. Đối tượng tham gia cuộc thi là thiếu nhi Việt Nam, có độ tuổi từ 8-15.

Thí sinh trả lời các câu hỏi thông qua hình ảnh con tem hoặc bài viết tự luận theo hướng mở gắn với chủ đề cuộc thi do Ban tổ chức cung cấp.