Uống nước nhớ nguồn, tiếp lửa tri ân

(GLO)- Học lịch sử từ những nhân chứng sống Không chỉ là những trang giấy khô khan, lịch sử đang được tái hiện sinh động qua Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” (do Trung ương Đoàn phát động, Tỉnh đoàn triển khai từ ngày 27/7/2025 - 27/7/2026).

Theo đó, ĐVTN sẽ đến trò chuyện, ghi chép, quay phim CCB, thanh niên xung phong, Mẹ Việt Nam anh hùng...; số hóa tài liệu, kỷ vật, xây dựng các sản phẩm truyền thông như video, clip, bài viết đăng tải trên nền tảng số. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện khoảng 1.500 video, tạo nên kho tư liệu lịch sử phong phú, gần gũi.

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho cựu chiến binh Lê Minh Thoa (thứ 4 từ phải sang). Ảnh: D.L

Từ định hướng chung, nhiều hoạt động cụ thể đã được triển khai tại cơ sở, tạo nên không gian giáo dục lịch sử sinh động. Tại phường Hoài Nhơn, Đoàn phường phối hợp với Hội CCB và Liên đội Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây tổ chức giao lưu với các gia đình có công với cách mạng. Những câu chuyện “thời hoa lửa” được kể lại giúp thiếu nhi hình dung cụ thể hơn về những mất mát, hy sinh trong quá khứ, từ đó thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.

Em Võ Hoàng Yến (lớp 3A2) chia sẻ: “Nghe ông bà kể chuyện, em thấy những gì học trên lớp dễ hiểu hơn vì có người thật, việc thật. Có những chi tiết em lần đầu biết đến, giúp em hiểu hơn về những hy sinh của cha ông”.

Tại xã Đức Cơ, việc giáo dục truyền thống được duy trì thường xuyên thông qua các hoạt động về nguồn. Vào cuối tháng 3 vừa qua, Đoàn xã tổ chức cho ĐVTN viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, dâng hương tưởng niệm và nghe kể về đồng chí Đàm Minh Viễn, người phụ trách đầu tiên của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Không gói gọn trong địa bàn, trước đó, Đoàn xã đã phối hợp với các đơn vị Đoàn khu vực phía Đông tỉnh tổ chức hành trình về nguồn, kết hợp gặp mặt, tặng quà cho gia đình có công.

Tương tự, tại phường Pleiku, công tác giáo dục truyền thống được triển khai linh hoạt, như chiếu phim về đề tài chiến tranh, tổ chức gặp gỡ nhân chứng lịch sử, đưa đoàn viên, thanh thiếu nhi thăm các địa chỉ đỏ và kết nạp đoàn viên tại đây.

Bí thư Đoàn phường Võ Hoàng Minh cho biết: “Mỗi hoạt động giáo dục truyền thống đều được thiết kế riêng để phù hợp với tâm lý của từng lứa tuổi. Thay vì tiếp nhận một chiều, chúng tôi tạo không gian để các em tương tác, tiếp nhận lịch sử qua các thước phim hay những nhân chứng sống. Khi hiểu đúng giá trị của hòa bình, các em sẽ ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân, thể hiện bằng những hành động thiết thực nhất”.

Thiết thực tri ân bằng hành động

Không chỉ thêm hiểu biết để sống có trách nhiệm hơn, người trẻ hôm nay còn thể hiện tinh thần tri ân bằng những việc làm thiết thực.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh) phụng dưỡng suốt đời mẹ Nguyễn Thị Lư (phường Tam Quan). Ảnh: ĐVCC

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, Đoàn phường đã duy trì mô hình “vườn cây tri ân” gắn việc giáo dục truyền thống với chăm lo đời sống cho gia đình chính sách. Mỗi vườn cây không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là điểm kết nối, để ĐVTN thường xuyên lui tới thăm hỏi, sẻ chia. Đến nay, 10 vườn cây đã thành hình, được chăm sóc thường xuyên, trong đó có vườn cây trao tặng cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gió (khu phố Công Thạnh).

Bà Hà Thị Sang (con gái mẹ Gió) chia sẻ: “Các bạn trẻ không chỉ trồng cây mà còn quay lại chăm sóc, thăm nom gia đình. Sự quan tâm ấy khiến chúng tôi rất xúc động, vì biết rằng những hy sinh của thế hệ trước vẫn được ghi nhớ”.

Không dừng lại ở những mô hình tại chỗ, hoạt động tri ân còn được mở rộng với sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, tạo nên sự lan tỏa sâu rộng. Trong khuôn khổ chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo”, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân CCB Lê Minh Thoa (phường Quy Nhơn) - thương binh hạng 4/4, người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988.

CCB Lê Minh Thoa xúc động: “Tôi rất vui khi luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt là thế hệ trẻ. Thấy các cháu hôm nay quan tâm, tìm hiểu lịch sử, tôi càng tin rằng những giá trị mà thế hệ chúng tôi đã gìn giữ sẽ tiếp tục được trao lại một cách trọn vẹn”.

Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku) thăm, nghe nữ du kích Huỳnh Thị Tuyết Sương (thứ 4 từ phải qua) chia sẻ về quá trình tham gia cách mạng. Ảnh: Minh Chí

Cùng với đó, việc chăm lo người có công được triển khai theo hướng lâu dài, nổi bật là việc nhiều lực lượng trong Công an tỉnh phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Hoạt động này được duy trì từ năm 2023 đến nay, với tổng cộng 10 mẹ được nhận phụng dưỡng (hiện còn 7 mẹ, 3 mẹ đã qua đời).

Trong số đó, riêng năm 2026, các đơn vị nhận phụng dưỡng 6 mẹ. Cụ thể, Ban Thanh niên Công an tỉnh phụng dưỡng 2 mẹ tại phường Tam Quan; Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh) nhận phụng dưỡng 4 mẹ (3 mẹ ở phường Tam Quan, 1 mẹ ở phường Hoài Nhơn Đông).

Đại úy Nguyễn Diệp Hữu Tuấn - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Công tác chính trị - chia sẻ: “Khi trực tiếp đến thăm, trò chuyện với các mẹ, chúng tôi càng thấm thía hơn những hy sinh thầm lặng mà các mẹ đã trải qua. Vì vậy, việc phụng dưỡng không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự tri ân từ trái tim đến các mẹ. Chúng tôi cũng hy vọng thông qua những hoạt động này, tinh thần biết ơn và trách nhiệm sẽ lan tỏa đến nhiều người, nhất là thế hệ trẻ”.