Sân chơi hè bồi đắp tình yêu di sản

(GLO)- Trong 2 ngày 4 và 5-6, trại hè “Tìm về di sản” tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku) đã diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu lý thú, giúp thanh thiếu nhi có thêm nhiều hiểu biết về lĩnh vực di sản văn hóa.

Trại hè "Tìm về di sản" năm 2026 giúp kết nối tinh thần đoàn kết và bồi đắp tình yêu di sản trong thanh thiếu nhi. Ảnh: Lam Nguyên

Chương trình do Bảo tàng Pleiku phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Gào, xã Biển Hồ và các phường: Pleiku, An Phú, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú tổ chức. Đây là năm thứ 3 trại hè “Tìm về di sản” được duy trì như một sân chơi không thể thiếu của thanh thiếu nhi.

Đến với trại hè, 175 trại sinh thuộc 7 tiểu trại đã sôi nổi tham gia các phần thi: Trò chơi dân gian (kéo co, nhảy bao bố, nhảy sạp…); tìm kho báu, đổ nước vào chai; hóa trang từ đồ tái chế; đồng diễn dân vũ; trò chơi lớn; “Rung chuông vàng”. Sau thử thách nhập trại để làm quen với nhau, các trại sinh đã phối hợp ăn ý với tinh thần đồng đội cao để vượt qua các phần thi.

Chị Đinh Thu Trinh - Bí thư Chi đoàn 4 Tây Sơn (phường Pleiku), thành viên Ban tổ chức - nhận xét: “Em nào cũng rất hứng khởi, nhiệt tình tham gia các trò chơi, cuộc thi. Những hoạt động như thế này không chỉ vui khỏe, bổ ích mà còn giúp các em mạnh dạn hơn để kết bạn, hòa đồng trong môi trường tập thể”.

Các trại sinh hào hứng tham gia phần thi nhảy sạp. Ảnh: Lam Nguyên

Trong số các nội dung tại hội trại, “Rung chuông vàng” là phần thi vô cùng hấp dẫn, giúp các em tìm hiểu về di sản văn hóa, di tích lịch sử, điểm đến tiêu biểu của tỉnh…, đặc biệt là về sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026).

Trong phần thi giàu trí tuệ này, dù số thí sinh trụ lại trên sân chơi ngày càng ít dần sau mỗi câu hỏi khó, song tất cả đều được cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích, trong đó có những thông tin khá mới mẻ về tỉnh Gia Lai sau hợp nhất như: Các dân tộc tại chỗ trên địa bàn tỉnh; những khu vực mà tỉnh tiếp giáp; diện tích của tỉnh… Các thí sinh cũng nắm bắt cụ thể về danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; các di sản thuộc tỉnh Gia Lai được UNESCO vinh danh…

Cũng với chủ ý lồng ghép kiến thức, phần thi trò chơi lớn tại hội trại năm nay xoay quanh chủ đề Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Theo đó, tại một số điểm đến trong khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), trại sinh tìm cách giải đáp thử thách mà Ban tổ chức đưa ra.

Trò chơi kết thúc với phần thuyết trình của các đội về các điểm đến, từ đó “vẽ nên” bản đồ du lịch của tỉnh Gia Lai. Tham gia phần thi ý nghĩa này, mỗi trại sinh càng ý thức tốt hơn vai trò của mình với du lịch tỉnh nhà, đúng như slogan “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”.

Tiếng cồng chiêng rộn ràng đêm lửa trại. Ảnh: Lam Nguyên

Tối 4-6, lửa trại bừng sáng trong đêm khai mạc cùng tiếng cồng chiêng rộn rã đã kết nối tinh thần đoàn kết của cả hội trại, đồng thời thêm một lần ghi dấu vẻ đẹp của di sản trong tâm thức những người trẻ đầy nhiệt huyết.

Em Trang (học sinh lớp 10 Trường THPT Hoàng Hoa Thám) là trại sinh tiểu trại Nguyễn Bá Ngọc (phường Thống Nhất) hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia trại hè quy mô như thế này. Chương trình mang đến cho em nhiều trải nghiệm, được hiểu thêm về di sản văn hóa của dân tộc mình”.

Còn em Lê Phương Thảo My (lớp 7, Trường THCS Trưng Vương) là trại sinh tiểu trại Kpă Klơng (phường Diên Hồng) cho hay: “Khi tham gia trại hè, em thấy mọi người rất đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài các phần thi, em có dịp tham quan Bảo tàng Pleiku, hiểu thêm về lịch sử vùng đất Gia Lai. Em mong muốn được học hỏi và quảng bá để cho mọi người cùng biết đến các di sản văn hóa của tỉnh và của đất nước”.

Có thể thấy, qua 3 mùa tổ chức, chương trình trại hè “Tìm về di sản” được chú trọng đổi mới qua từng năm, hoạt động đa dạng gắn với nhiều sự kiện, chủ đề lớn của tỉnh, của đất nước.

Bà Khổng Thị Hoan - Phó Giám đốc Bảo tàng Pleiku - cho biết: “Qua các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể và khám phá không gian bảo tàng, Ban tổ chức mong muốn giúp các em thêm yêu quê hương, yêu lịch sử và nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc”.