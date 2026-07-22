Ra quân dọn vệ sinh khuôn viên Bia tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Trại giam tù binh Pleiku

Theo đó, gần 100 đoàn viên, thanh niên của các đơn vị đã tham gia phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, quét dọn khuôn viên và vệ sinh khu vực bia tưởng niệm, góp phần giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo không gian trang nghiêm tại di tích.
Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.