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Ra quân dọn vệ sinh khuôn viên Bia tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Trại giam tù binh Pleiku

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(GLO)- Ngày 22-7, Đoàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Trạm Ra đa 12 và Chi đoàn Công ty TNHH một thành viên Trắc địa Bản đồ - Chi nhánh miền Trung tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên Bia tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Trại giam tù binh Pleiku.

Theo đó, gần 100 đoàn viên, thanh niên của các đơn vị đã tham gia phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, quét dọn khuôn viên và vệ sinh khu vực bia tưởng niệm, góp phần giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo không gian trang nghiêm tại di tích.

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Đoàn viên, thanh niên phường Thống Nhất cùng các đơn vị phối hợp cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên Bia tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Trại giam tù binh Pleiku. Ảnh: M.C

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

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