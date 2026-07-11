Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai chương trình “Áo xanh tình nguyện” tại xã Mang Yang

(GLO)- Ngày 11-7, tại Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái (xã Mang Yang), Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Áo xanh tình nguyện” năm 2026 với nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng đến học sinh, người dân địa phương.

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Tại chương trình, Chi đoàn Sở Tài chính, Câu lạc bộ 25 Bình Định và Trung tâm Mắt kính Đông Quang trao 50 suất quà (mỗi suất gồm 300 nghìn đồng tiền mặt và ba lô) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổng trị giá 22 triệu đồng.

Chi đoàn Sở Công Thương, Chi đoàn Sở Tư pháp, Đoàn Sở Y tế và Hệ thống Y tế MEDLATEC - Chi nhánh Gia Lai tặng 10 góc học tập trị giá 11 triệu đồng. Chi đoàn Sở Xây dựng tặng mô hình sinh kế bò cái sinh sản trị giá 6 triệu đồng cho 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trao mô hình sinh kế cho hộ anh Vũ Văn Trường (hộ có hoàn cảnh khó khăn) của xã Mang Yang. Ảnh: ĐVCC

Đoàn UBND tỉnh cũng trao 19 mô hình “Lan tỏa iGiaLai - Kết nối công dân số”; Chi đoàn Sở Công Thương, Chi đoàn Sở Tư pháp, Đoàn Sở Y tế, Chi đoàn Sở Tài chính, Đoàn Bệnh viện Mắt, Đoàn Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định và Hệ thống Y tế MEDLATEC - Chi nhánh Gia Lai phối hợp thực hiện công trình "Vườn cây thanh niên" gồm 1.200 cây cau với tổng trị giá 12 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định triển khai chương trình “Mắt sáng học đường”, khám mắt miễn phí cho 200 học sinh với tổng trị giá 12 triệu đồng.

Câu lạc bộ 25 Bình Định tổ chức tuyên truyền phòng - chống đuối nước, tai nạn thương tích và hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho trẻ em. Ngoài ra, Ban Tổ chức lắp đặt 2 bảng tuyên truyền phòng - chống đuối nước tại địa phương.