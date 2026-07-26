152 thanh thiếu nhi tham quan Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên tại Quân đoàn 34

(GLO)- Sáng 26-7, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức cho 152 đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tham quan, sinh hoạt truyền thống tại Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên (Quân đoàn 34) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đoàn viên, thanh niên tham quan Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên. Ảnh: Bá Bính

Tại Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên, các đoàn viên, thanh thiếu nhi được nghe giới thiệu về truyền thống vẻ vang của Binh đoàn Tây Nguyên; tham quan các không gian trưng bày hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử gắn với những chiến công của đơn vị qua các thời kỳ.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình sinh hoạt hè năm 2026 với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha ông đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.