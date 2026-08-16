Đoàn xã Tuy Phước Tây trao giải cuộc thi “Nét đẹp tình nguyện hè”

Ban tổ chức trao giải nhất cho các tác giả. Ảnh: ĐVCC

Diễn ra từ ngày 28-7 đến 14-8, cuộc thi thu hút 34 tác phẩm dự thi của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn xã. Ở vòng loại, mỗi tác giả nộp một tác phẩm; nội dung là ảnh chụp tác giả tham gia hoạt động tình nguyện hè kèm bài cảm nhận. Các tác phẩm được đăng tải trên fanpage “Tuổi trẻ Tuy Phước Tây” để bình chọn.

Dựa vào số lượt thích và chia sẻ trên fanpage, Ban tổ chức chọn 10 tác phẩm có kết quả cao nhất vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết diễn ra vào tối 14-8, các thí sinh thuyết trình về chủ đề hoạt động tình nguyện hè và trả lời câu hỏi ứng xử do Ban tổ chức đưa ra. Nội dung thi góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp, câu chuyện ý nghĩa và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ địa phương.

Kết quả, Ban tổ chức trao 10 giải, gồm: 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích, chia đều cho bảng nam và bảng nữ. Giải nhất bảng nam thuộc về anh Trần Lê Khang (thôn An Sơn); giải nhất bảng nữ thuộc về chị Nguyễn Ngọc Khánh Đoan (thôn Ngọc Thạnh).