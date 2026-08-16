Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Đoàn xã Tuy Phước Tây trao giải cuộc thi “Nét đẹp tình nguyện hè”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 14 - 8, Đoàn xã - Hội LHTN Việt Nam xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi “Nét đẹp tình nguyện hè” năm 2026.

img-20260815-10120911.jpg
Ban tổ chức trao giải nhất cho các tác giả. Ảnh: ĐVCC

Diễn ra từ ngày 28-7 đến 14-8, cuộc thi thu hút 34 tác phẩm dự thi của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn xã. Ở vòng loại, mỗi tác giả nộp một tác phẩm; nội dung là ảnh chụp tác giả tham gia hoạt động tình nguyện hè kèm bài cảm nhận. Các tác phẩm được đăng tải trên fanpage “Tuổi trẻ Tuy Phước Tây” để bình chọn.

Dựa vào số lượt thích và chia sẻ trên fanpage, Ban tổ chức chọn 10 tác phẩm có kết quả cao nhất vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết diễn ra vào tối 14-8, các thí sinh thuyết trình về chủ đề hoạt động tình nguyện hè và trả lời câu hỏi ứng xử do Ban tổ chức đưa ra. Nội dung thi góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp, câu chuyện ý nghĩa và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ địa phương.

Kết quả, Ban tổ chức trao 10 giải, gồm: 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích, chia đều cho bảng nam và bảng nữ. Giải nhất bảng nam thuộc về anh Trần Lê Khang (thôn An Sơn); giải nhất bảng nữ thuộc về chị Nguyễn Ngọc Khánh Đoan (thôn Ngọc Thạnh).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ra quân dọn vệ sinh khuôn viên Bia tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Trại giam Tù binh Pleiku

Ra quân dọn vệ sinh khuôn viên Bia tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Trại giam tù binh Pleiku

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 22-7, Đoàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Trạm Ra đa 12 và Chi đoàn Công ty TNHH một thành viên Trắc địa Bản đồ - Chi nhánh miền Trung tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên Bia tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Trại giam tù binh Pleiku.

Tuyển chọn 80 tình nguyện viên phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026

Tuyển chọn 80 tình nguyện viên phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tỉnh đoàn Gia Lai vừa thông báo tuyển chọn 80 tình nguyện viên phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026. Liên hoan dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 5-8 tại phường Quy Nhơn và một số xã, phường trong tỉnh.

null