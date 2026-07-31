Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức cuộc thi “Thanh thiếu nhi bảo tồn văn hóa dân tộc”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tỉnh đoàn Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thanh thiếu nhi Gia Lai bảo tồn văn hóa dân tộc” năm 2026.

bao-ton-van-hoa.jpg
Cuộc thi “Thanh thiếu nhi Gia Lai bảo tồn văn hóa dân tộc” được tổ chức nhằm thúc đẩy thanh thiếu nhi giới thiệu, trình diễn và đề xuất giải pháp bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: M.N

Theo đó, các Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc thành lập 1 đội thi có từ 8 - 20 thành viên để tham gia cuộc thi. Mỗi đội thi lựa chọn 1 giá trị hoặc nhóm giá trị văn hóa tiêu biểu tại địa phương để tìm hiểu, giới thiệu, thực hiện hoặc trình diễn, gồm: Dân ca, dân vũ, dân nhạc, cồng chiêng, múa xoang, nhạc cụ truyền thống; bài chòi, tuồng, hát bội, chèo bả trạo và các loại hình diễn xướng dân gian; trang phục, hoa văn, nghề thủ công, kiến trúc, ẩm thực, trò chơi dân gian, tri thức dân gian…

Sản phẩm dự thi phải thể hiện được 3 yêu cầu: Giới thiệu đúng giá trị; thanh thiếu nhi trực tiếp thực hành, trải nghiệm hoặc trình diễn; đề xuất thông điệp, hành động cụ thể để gìn giữ và phát huy.

Các đơn vị thực hiện video clip gửi về Ban tổ chức cuộc thi (qua Mảng Phong trào Tỉnh đoàn, đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; hộp thư điện tử: phongtrao.tinhdoangl@gmail.com) chậm nhất đến ngày 10-9-2026. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức vòng sơ khảo, chấm sản phẩm, lựa chọn video clip đủ điều kiện đăng tải, tuyên truyền, bình chọn và lựa chọn đội vào vòng chung kết.

Ban tổ chức cuộc thi đăng tải video clip trên trang fanpage facebook Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, vòng bình chọn trực tuyến diễn ra từ ngày 15 đến 30-9-2026.

Vòng chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 13-10-2026, mỗi đội trình diễn, giới thiệu trực tiếp nội dung đã thể hiện trong video clip, thời lượng từ 5 - 10 phút, gồm: giới thiệu ngắn; trình diễn, thực hành hoặc trải nghiệm; thông điệp bảo tồn và phát huy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ra quân dọn vệ sinh khuôn viên Bia tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Trại giam Tù binh Pleiku

Ra quân dọn vệ sinh khuôn viên Bia tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Trại giam tù binh Pleiku

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 22-7, Đoàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Trạm Ra đa 12 và Chi đoàn Công ty TNHH một thành viên Trắc địa Bản đồ - Chi nhánh miền Trung tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên Bia tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Trại giam tù binh Pleiku.

Tuyển chọn 80 tình nguyện viên phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026

Tuyển chọn 80 tình nguyện viên phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tỉnh đoàn Gia Lai vừa thông báo tuyển chọn 80 tình nguyện viên phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026. Liên hoan dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 5-8 tại phường Quy Nhơn và một số xã, phường trong tỉnh.

Người trẻ với “chữ tín” ở cơ sở - Kỳ cuối: Uy tín không đợi tuổi

E-magazine Người trẻ với “chữ tín” ở cơ sở - Kỳ cuối: Uy tín không đợi tuổi

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Trong thời đại số, uy tín không còn được đo bằng tuổi đời mà bằng năng lực, trách nhiệm và những giá trị mang lại cho cộng đồng. Với tư duy đổi mới, nhiều người trẻ đang trở thành điểm tựa của người dân, khẳng định rằng uy tín không đợi tuổi.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 26-6, tại Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026; tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026.

null