Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức cuộc thi “Thanh thiếu nhi bảo tồn văn hóa dân tộc”

Cuộc thi “Thanh thiếu nhi Gia Lai bảo tồn văn hóa dân tộc” được tổ chức nhằm thúc đẩy thanh thiếu nhi giới thiệu, trình diễn và đề xuất giải pháp bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: M.N

Theo đó, các Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc thành lập 1 đội thi có từ 8 - 20 thành viên để tham gia cuộc thi. Mỗi đội thi lựa chọn 1 giá trị hoặc nhóm giá trị văn hóa tiêu biểu tại địa phương để tìm hiểu, giới thiệu, thực hiện hoặc trình diễn, gồm: Dân ca, dân vũ, dân nhạc, cồng chiêng, múa xoang, nhạc cụ truyền thống; bài chòi, tuồng, hát bội, chèo bả trạo và các loại hình diễn xướng dân gian; trang phục, hoa văn, nghề thủ công, kiến trúc, ẩm thực, trò chơi dân gian, tri thức dân gian…

Sản phẩm dự thi phải thể hiện được 3 yêu cầu: Giới thiệu đúng giá trị; thanh thiếu nhi trực tiếp thực hành, trải nghiệm hoặc trình diễn; đề xuất thông điệp, hành động cụ thể để gìn giữ và phát huy.

Các đơn vị thực hiện video clip gửi về Ban tổ chức cuộc thi (qua Mảng Phong trào Tỉnh đoàn, đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; hộp thư điện tử: phongtrao.tinhdoangl@gmail.com) chậm nhất đến ngày 10-9-2026. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức vòng sơ khảo, chấm sản phẩm, lựa chọn video clip đủ điều kiện đăng tải, tuyên truyền, bình chọn và lựa chọn đội vào vòng chung kết.

Ban tổ chức cuộc thi đăng tải video clip trên trang fanpage facebook Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, vòng bình chọn trực tuyến diễn ra từ ngày 15 đến 30-9-2026.

Vòng chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 13-10-2026, mỗi đội trình diễn, giới thiệu trực tiếp nội dung đã thể hiện trong video clip, thời lượng từ 5 - 10 phút, gồm: giới thiệu ngắn; trình diễn, thực hành hoặc trải nghiệm; thông điệp bảo tồn và phát huy.