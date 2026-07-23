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Ra quân 15 đội hình “Bình dân học vụ số” hỗ trợ người dân phường Quy Nhơn Nam chuyển đổi số

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(GLO)- Ngày 23-7, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra quân các đội hình “Bình dân học vụ số”.

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Đại diện 2 đơn vị ký kết quy chế phối hợp triển khai hoạt động “Bình dân học vụ số”. Ảnh: M.N

Tại chương trình, hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp triển khai hoạt động “Bình dân học vụ số” nhằm hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và chiến dịch “100 ngày cao điểm thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số”. Theo kế hoạch, các đội hình sẽ hoạt động từ ngày 23-7 đến hết tháng 8-2026.

Dịp này, Ban Tổ chức đã ra mắt 15 đội hình “Bình dân học vụ số” với quy mô từ 10 đến 15 thành viên/đội. Lực lượng tham gia gồm sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn và đoàn viên, thanh niên phường Quy Nhơn Nam, được bố trí hỗ trợ người dân tại 16 khu phố trên địa bàn phường vào các ngày thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 30 phút).

Các đội hình tập trung hướng dẫn người dân phường Quy Nhơn Nam tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, như: Cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID; cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử; hỗ trợ số hóa dữ liệu đất đai và thực hiện một số thủ tục, dịch vụ số thiết yếu khác…

Ngay sau lễ ra quân, các đội hình đã có mặt tại 16 khu phố để triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân theo kế hoạch.

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