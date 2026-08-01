Gia Lai: 2 đội tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh ra quân tại 2 xã biên giới

(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, ngày 1-8, 2 đội tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh đã ra quân triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế và chuyển đổi số tại 2 xã biên giới.

Theo đó, tại xã Ia Púch, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Ia Púch tổ chức chương trình “Kỳ nghỉ hồng” đợt II năm 2026.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai mô hình “Lan tỏa iGiaLai - Kết nối công dân số”. Ảnh: Hữu Tín

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 80 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 24 triệu đồng, do Đoàn Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hồng Phúc tài trợ); tặng công trình thanh niên “10 góc học tập cho em” (trị giá 12 triệu đồng, do Chi đoàn Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh thực hiện).

Đồng thời, trao công trình “Thắp sáng đường quê” (trị giá 23 triệu đồng, do Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chi đoàn Kho bạc Nhà nước Khu vực XV và Công ty TNHH Công nghệ - Thương mại và Dịch vụ Phúc Thịnh SOLAR thực hiện); trao 1.000 cây keo giống (do Đoàn Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần hỗ trợ).

Ngoài ra, Đoàn UBND tỉnh còn triển khai mô hình “Lan tỏa iGiaLai - Kết nối công dân số”; Chi đoàn Bệnh viện y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn cùng Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Phương Mai tổ chức "Ngày hội thiếu nhi vui khỏe" cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng tham gia "Ngày hội thiếu nhi vui khỏe". Ảnh: Hữu Tín

Cùng ngày, tại xã Ia Chia, Đoàn phường Quy Nhơn phối hợp với Đoàn xã Ia Chia tổ chức chương trình “Kỳ nghỉ hồng - Mùa hè xanh - Hoa phượng đỏ”. Chương trình diễn ra trong ngày 1 và 2-8.

Ban Tổ chức trao 30 suất học bổng (trị giá 15 triệu đồng, do Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Gia Lai và Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tài trợ); trao 800 cây cà phê giống cho 2 thanh niên phát triển kinh tế (do Đoàn phường Quy Nhơn, Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Bình Định và Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai hỗ trợ).

Bên cạnh đó, Đoàn Trung tâm Y tế Quy Nhơn phối hợp Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và trao 100 suất quà cho người dân (tổng trị giá hơn 85 triệu đồng).

Đoàn phường Quy Nhơn tặng Tủ sách yêu thương tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, Đoàn phường Quy Nhơn cũng vận động, tặng 1 "Tủ sách yêu thương"; Đoàn Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn tặng 2 bộ lưới bóng chuyền; Thế giới tóc nam Shin PK tổ chức cắt tóc miễn phí cho trẻ em trên địa bàn xã.