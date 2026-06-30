Nhắc đến chữ uy tín, nhiều người thường nghĩ đến các bậc cao niên. Thế nhưng, trong thời đại số, uy tín không còn được đo bằng tuổi đời mà bằng năng lực, trách nhiệm và những giá trị mang lại cho cộng đồng. Với tư duy đổi mới, tinh thần dấn thân và sự quyết liệt trong hành động, nhiều người trẻ đang trở thành điểm tựa của người dân, khẳng định rằng uy tín không đợi tuổi.

Ở làng Kret Krot (xã Hra), Thượng úy Lê Tuấn Thành (SN 1996)-cán bộ Công an xã đã trở thành gương mặt quen thuộc với người dân. Những lời chào thân tình dành cho anh không chỉ xuất phát từ màu áo Công an, mà còn từ những buổi tối miệt mài đứng lớp, kiên trì dạy từng con chữ giữa buôn làng. Từ lớp học ấy, nhiều người lần đầu biết đọc, biết viết, tự ký tên mình thay cho dấu lăn tay trên giấy tờ.

Năm 2023, khi được điều động về công tác tại xã Hra, Thượng úy Lê Tuấn Thành nhận thấy vẫn còn nhiều người lớn tuổi chưa biết chữ. Trong khi đó, làng Kret Krot là địa bàn từng chịu ảnh hưởng bởi “tà đạo Hà Mòn”, khiến một số gia đình gặp nhiều khó khăn, đời sống bị xáo trộn. Với mong muốn giúp người dân tiếp cận tri thức, thêm tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống, anh đề xuất mở lớp học xóa mù chữ tại làng Kret Krot.

Sau khi được cấp trên và chính quyền địa phương đồng thuận, cuối năm 2023, lớp học được triển khai với 35 học viên. Không có kinh phí, anh tự bỏ tiền mua bảng, phấn, bút, vở. Chưa có kinh nghiệm sư phạm, anh tìm đến giáo viên để học cách truyền đạt. Không thông thạo tiếng Bahnar, anh tự học để giao tiếp, gần gũi hơn với bà con. Với Thượng úy Thành, khó khăn không phải là rào cản mà là động lực để anh tìm cách tiếp tục hành trình gieo chữ.

Thành công từ lớp học đầu tiên, năm 2025, anh tiếp tục mở lớp xóa mù chữ tại làng Kon Hoa và 1 lớp học tại làng KDung vào năm 2026. Mỗi lớp học được mở trong suốt 1 năm, với mục tiêu đặt ra là tất cả học viên đều phải biết chữ. “Khó nhất là vận động người dân đến lớp. Ban ngày mọi người lên nương rẫy, tối về lại ngại đi học vì tuổi đã cao. Tôi cùng già làng, trưởng thôn đến từng nhà vận động. Có người từ chối nhiều lần, tôi vẫn quay lại. Sự kiên trì và chân thành đã thuyết phục được bà con. Từ vài học viên ban đầu, lớp học ngày càng đông hơn”- Thượng úy Thành chia sẻ.

Sau hơn 5 tháng theo học, bà Kler (SN 1972, làng KDung) đã có thể tự viết tên mình và đọc được những dòng chữ đơn giản. Điều tưởng như bình thường với nhiều người lại là niềm hạnh phúc lớn đối với bà. “Ngày trước nhà nghèo quá nên mình không được đi học. Mỗi lần ký giấy tờ chỉ biết lăn tay. Giờ mình đã biết đọc, biết viết rồi”, bà Kler xúc động nói.

Không dừng lại ở việc gieo chữ, Thượng úy Thành tiếp tục đồng hành cùng người dân bằng những mô hình an sinh và sinh kế. Từ hỗ trợ người già neo đơn, kết nối xây dựng nhà tình thương đến trao hàng trăm nghìn cây giống giúp bà con phát triển kinh tế, mỗi việc làm đều hướng đến mục tiêu lâu dài là giúp người dân tự vươn lên.

Khi niềm tin được vun đắp từ những hành động cụ thể, người dân cũng chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị. Uy tín của người chiến sĩ trẻ vì thế được tạo dựng từ sự đồng hành với nhân dân, chứ không phải từ quân hàm hay tuổi đời.

Nếu Thượng úy Thành tạo dựng niềm tin bằng con chữ và sinh kế thì ở làng Klăh (xã Ia Mơ), anh Rơ Mah Dự lại khẳng định uy tín bằng cách dám nghĩ, dám làm và dám làm trước. Là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, anh không chỉ vận động bằng lời nói mà còn bằng chính hành động. Năm 2022, khi địa phương triển khai mô hình điểm trồng lúa nước, anh Dự là một trong 10 hộ đầu tiên tham gia.

Anh Rơ Mah Dự (bìa trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa của gia đình.

Trên diện tích 9 sào đất trước đây chỉ sản xuất theo phương thức truyền thống, anh chuyển sang trồng lúa nước với giống Đài Thơm 8. Từ việc cải tạo mặt ruộng, dẫn nước, chọn giống đến chăm sóc cây lúa, mọi thứ đều cần thay đổi. Thay vì chỉ tuyên truyền, anh Dự chọn cách làm trước để người dân thấy hiệu quả, tin theo. Vụ đầu tiên, năng suất đạt gần 7 tạ/sào và kết quả ấy trở thành lời thuyết phục nhất đối với những hộ còn e dè. Đến nay, cánh đồng lúa nước của làng Klăh đã mở rộng lên gần 80ha với hơn 100 hộ tham gia.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, từ khi có mô hình, bà con từng bước thay đổi phương thức sản xuất, biết liên kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Hai tổ hội trồng lúa nước với 24 thành viên được thành lập, trở thành điểm tựa để người dân cùng nhau nâng cao hiệu quả canh tác.

Hai con người, hai cách làm khác nhau nhưng gặp nhau ở điểm chung, lấy hành động làm thước đo uy tín. Vậy nên, những danh hiệu họ được trao không chỉ ghi nhận thành tích cá nhân mà còn ghi nhận niềm tin họ đã tạo dựng trong cộng đồng. Thượng úy Lê Tuấn Thành được vinh danh Thanh niên sống đẹp toàn quốc, Giải thưởng Tình nguyện quốc gia và Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai; anh Rơ Mah Dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025.

Tinh thần ấy cũng đang được nhiều cán bộ Đoàn tiếp nối bằng những cách làm mới trong chuyển đổi số, bảo tồn văn hóa và kết nối cộng đồng. Không chỉ là người tổ chức phong trào, họ đang trở thành những hạt nhân tạo dựng niềm tin ở cơ sở bằng chính sự gần dân, sáng tạo và trách nhiệm.

Những ngày cuối tuần, Nhà văn hóa khu phố Trung Tín 2 (xã Tuy Phước) lại đông người hơn thường lệ. Trong căn phòng nhỏ, anh Lê Huy Thục (SN 1995)-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Tuy Phước cùng các đoàn viên kiên nhẫn hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, tạo chữ ký số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từ người trẻ đến các cụ cao tuổi, ai cũng được hướng dẫn tỉ mỉ cho đến khi có thể tự thực hiện.

Anh Lê Huy Thục (bìa trái) tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

Trưởng thành từ nhiều vị trí công tác ở cơ sở, anh Thục hiểu hơn ai hết, hoạt động chỉ thực sự có sức sống khi xuất phát từ nhu cầu của người dân và nguyện vọng của thanh niên. Từ đó, Ban Chấp hành Đoàn xã tập trung xây dựng những mô hình thiết thực. Cuối năm 2025, Câu lạc bộ chèo Bả trạo được thành lập với 25 đoàn viên, thanh niên tham gia, trở thành cầu nối để các nghệ nhân cao tuổi truyền dạy những làn điệu, nghi thức truyền thống cho thế hệ trẻ.

Những buổi tập luyện đều đặn tạo nên không gian gắn kết giữa các thế hệ; giúp người trẻ hiểu thêm về lịch sử, văn hóa quê hương; người cao tuổi vui khi những giá trị mình gìn giữ được tiếp nối. “Anh Thục rất gần gũi với đoàn viên, thanh niên. Anh luôn lắng nghe và đổi mới hoạt động để mọi người thấy hứng thú, muốn tham gia”- anh Phan Minh Trọng, thành viên Câu lạc bộ chèo Bả trạo chia sẻ.

Trong chuyển đổi số, anh Thục tiếp tục phát huy vai trò kết nối bằng chương trình “Nét đẹp di sản”. Nhiều video giới thiệu di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian, võ cổ truyền và những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương được chính thanh thiếu nhi thực hiện. Qua góc nhìn trẻ trung trên không gian mạng, hình ảnh quê hương được quảng bá rộng rãi, đồng thời khơi dậy niềm tự hào trong thế hệ trẻ.

Anh Lê Huy Thục năng nổ trong mọi hoạt động Đoàn.

Không dừng lại ở đó, tháng 10-2025, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ xã Tuy Phước được thành lập, tạo diễn đàn để thanh niên khởi nghiệp trao đổi kinh nghiệm, kết nối hợp tác và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Dấu ấn của người Bí thư Đoàn trẻ luôn gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực và chính sự gần gũi đã góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với tổ chức Đoàn.

Cũng chọn cách đi từ nhu cầu thực tế của cộng đồng, chị Rơ Châm Byich (SN 1992)- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Ia Krái dành phần lớn thời gian xuống thôn, làng để lắng nghe người dân.

Ban ngày bà con lên nương rẫy, chị tranh thủ đến các thôn, làng vào buổi tối. Khi thì vận động gia đình không để con bỏ học, khi tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, lúc chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện để hiểu những khó khăn của bà con. Là người Jrai, chị dễ tạo được sự gần gũi với đồng bào. “Khi người dân tin tưởng, họ sẽ cởi mở chia sẻ những điều đang trăn trở. Từ đó mình mới có thể hỗ trợ đúng và kịp thời”- chị nói.

Chị Rơ Châm Byich (bìa trái) tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những chuyến đi ấy, chị nhận thấy còn nhiều trẻ em nghèo và học sinh có nguy cơ bỏ học cần được tiếp sức. Năm 2021, chị thành lập Câu lạc bộ tình nguyện Xanh yêu thương với 20 thành viên, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhưng thiết thực. Các đoàn viên tự tay làm bao lì xì, móc khóa, bán hoa gây quỹ vào dịp lễ, Tết. Mỗi đợt chỉ thu được từ 1,2 đến 2,5 triệu đồng nhưng đó là thành quả từ sự chung tay của tuổi trẻ. Nguồn quỹ nhỏ cùng sự kết nối các nhà hảo tâm, câu lạc bộ đã trao hàng trăm suất quà cho thiếu nhi khó khăn, gia đình chính sách và người yếu thế.

Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, chị tiếp tục cùng Đoàn xã phát động dự án gây quỹ bằng những gian hàng bán hoa trước cổng UBND xã. Mỗi bó hoa bán ra đều góp thêm nguồn lực giúp các hộ nghèo sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Không chỉ chăm lo an sinh, chị Byich còn thường xuyên phối hợp với nhà trường, trưởng thôn và các đoàn thể nắm bắt tình hình học sinh có nguy cơ bỏ học để kịp thời động viên, hỗ trợ. Mỗi chuyến xuống cơ sở, chị đều mang theo sách vở, bánh kẹo hoặc những phần quà nhỏ dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong các hoạt động trồng cây xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh và các chương trình vì cộng đồng, chị luôn là người đi đầu. Theo chị, muốn làm tốt công tác Đoàn phải không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp, lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Sự năng động, trách nhiệm ấy đã góp phần đưa phong trào thanh niên ở Ia Krái ngày càng khởi sắc, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Năm 2024, chị là một trong 85 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng “15 tháng 10”; chị cũng nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp Hội khen thưởng.

Bà Nguyễn Thị Lành-Bí thư Đảng ủy xã Ia Krái- nhận xét: Lợi thế là người dân tộc thiểu số sinh ra, lớn lên tại địa phương nên đồng chí Byich hiểu phong tục, tập quán, đời sống và những khó khăn mà bà con đang gặp phải. Gia đình giàu truyền thống cách mạng, bản thân chị Byich cũng năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc nên xây dựng được uy tín trong đoàn viên, thanh niên và người dân, góp phần đưa công tác Đoàn của xã ngày càng phát triển, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.