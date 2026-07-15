Khai mạc trại hè “Thiếu nhi Gia Lai-Tự tin hội nhập, sáng tạo tương lai”

(GLO)- Trong 2 ngày (15 và 16-7), Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Trại hè thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi Gia Lai-Tự tin hội nhập, sáng tạo tương lai” và Liên hoan Tiếng hát hoa phượng đỏ năm 2026.

Tham dự trại hè có hơn 300 thiếu nhi đến từ các xã, phường và câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và thiếu nhi tham dự chương trình. Ảnh: M.N

Tại trại hè, các em thiếu nhi được tham gia nhiều phần thi như: Nhảy đồng diễn flashmob; Liên hoan Tiếng hát hoa phượng đỏ; Thiết kế mô hình cổng trại sáng tạo; Cuộc thi sáng tạo mô hình STEM mini.

Phần thi “Nhảy đồng diễn flashmob” gồm 10 tiết mục do các em học sinh đang học tại các trường Tiểu học, THCS hoặc đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh biểu diễn. Nội dung tiết mục liên quan đến các chủ đề: Tự hào Đội TNTP Hồ Chí Minh; chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029; chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031; khát vọng tuổi trẻ.

Phần biểu diễn của CLB Thanh nhạc Biển xanh Quy Nhơn. Ảnh: M.N

Liên hoan Tiếng hát Hoa phượng đỏ gồm 11 tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, thầy cô, gia đình, bạn bè, mái trường; những bài hát truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, ước mơ của thiếu nhi trong thời đại số.

Phần thi thiết kế mô hình cổng trại sáng tạo có chủ đề “Cổng trại tuổi thơ-Sáng tạo và khát vọng”. Các đội thiết kế bản vẽ, mô hình mini kèm video thuyết minh tập trung vào các nội dung như: thiếu nhi với chuyển đổi số, thành phố tương lai, Việt Nam xanh, thiếu nhi sáng tạo…

Cuộc thi sáng tạo mô hình STEM mini có chủ đề “Nhà phát minh nhỏ tuổi”. Thí sinh hoặc nhóm thí sinh thiết kế về mô hình tái chế, robot mini, hệ thống tưới cây, sản phẩm khoa học vui, mô hình khu phố, dân cư xanh…

Phần đồng diễn flashmob tạo không khí sôi động cho trại hè. Ảnh: M.N

Trước đó, Ban tổ chức trại hè đã tổ chức vòng sơ loại bằng hình thức trực tuyến để chọn các tiết mục, mô hình xuất sắc nhất vào tham gia vòng chung kết.

Trong khuôn khổ trại hè, các em còn tham gia phần thi “Viết chữ đẹp”; hoạt động trải nghiệm “Archer X-thử thách thiện xạ”; lửa trại “Thắp sáng mùa hè”; workshop kỹ năng sống “Thoát hiểm và tự bảo vệ bản thân”; diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp-Nói không với bạo lực học đường”.