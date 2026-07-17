Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai ra quân Chiến dịch “Mùa hè xanh”

Tại chương trình, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai trao 20 suất quà (mỗi suất gồm hiện vật và 200 nghìn đồng tiền mặt) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao công trình “Vườn dừa thanh niên” góp phần bảo vệ môi trường và công trình “Đường cờ Thanh niên” do Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai phối hợp thực hiện.
Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn tặng 100 bộ quần áo thể thao với tổng trị giá 10 triệu đồng cho học sinh địa phương; đồng thời tổ chức tuyên truyền kỹ năng sơ cấp cứu phòng chống tai nạn thương tích, tổ chức sinh hoạt hè cho các em.
Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), các tình nguyện viên tiến hành dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ và trao 2 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các gia đình chính sách trên địa bàn.