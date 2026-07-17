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Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai ra quân Chiến dịch “Mùa hè xanh”

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 17-7, tại xã Lơ Pang, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Chiến dịch “Mùa hè xanh” 2026 với sự tham gia của 20 sinh viên tiêu biểu đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cùng đoàn viên, thanh niên địa phương.

Tại chương trình, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai trao 20 suất quà (mỗi suất gồm hiện vật và 200 nghìn đồng tiền mặt) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao công trình “Vườn dừa thanh niên” góp phần bảo vệ môi trường và công trình “Đường cờ Thanh niên” do Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai phối hợp thực hiện.

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Tặng quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC
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Triển khai công trình “Đường cờ Thanh niên”. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn tặng 100 bộ quần áo thể thao với tổng trị giá 10 triệu đồng cho học sinh địa phương; đồng thời tổ chức tuyên truyền kỹ năng sơ cấp cứu phòng chống tai nạn thương tích, tổ chức sinh hoạt hè cho các em.

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Trao bảng tượng trưng tặng 100 bộ quần áo thể thao cho trẻ em tại địa phương. Ảnh: ĐVCC

Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), các tình nguyện viên tiến hành dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ và trao 2 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

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Tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: ĐVCC
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