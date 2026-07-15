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Gia Lai: Khai giảng lớp học cộng đồng miễn phí Summer 2026

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Nhằm tạo sân chơi hè bổ ích và trang bị kỹ năng cho thanh thiếu nhi, ngày 15-7, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai khai giảng lớp học cộng đồng Summer 2026 dành cho học sinh từ 11-16 tuổi.

Lớp học cộng đồng Summer 2026 gồm 4 lớp, gồm: 1 lớp võ thuật Vovinam (12 học sinh) giúp rèn luyện sức khỏe, thể lực và tinh thần kỷ luật; 2 lớp thiết kế đồ họa (41 học sinh) giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng thiết kế cơ bản; 1 lớp ứng dụng AI (31 học sinh) giúp các em tiếp cận công nghệ mới, tìm hiểu và vận dụng trí tuệ nhân tạo vào học tập, cuộc sống.

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Quang cảnh khai giảng lớp học cộng đồng Summer 2026. Ảnh: D.L

Mỗi lớp học 2 buổi/tuần, bắt đầu từ ngày 15-7 đến giữa tháng 8. Các lớp học được tổ chức miễn phí, góp phần tạo môi trường học tập, trải nghiệm bổ ích; đồng thời, trang bị thêm kỹ năng cho thanh thiếu nhi trong dịp hè.

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