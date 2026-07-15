Gia Lai: Khai giảng lớp học cộng đồng miễn phí Summer 2026

(GLO)- Nhằm tạo sân chơi hè bổ ích và trang bị kỹ năng cho thanh thiếu nhi, ngày 15-7, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai khai giảng lớp học cộng đồng Summer 2026 dành cho học sinh từ 11-16 tuổi.

Lớp học cộng đồng Summer 2026 gồm 4 lớp, gồm: 1 lớp võ thuật Vovinam (12 học sinh) giúp rèn luyện sức khỏe, thể lực và tinh thần kỷ luật; 2 lớp thiết kế đồ họa (41 học sinh) giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng thiết kế cơ bản; 1 lớp ứng dụng AI (31 học sinh) giúp các em tiếp cận công nghệ mới, tìm hiểu và vận dụng trí tuệ nhân tạo vào học tập, cuộc sống.

Quang cảnh khai giảng lớp học cộng đồng Summer 2026. Ảnh: D.L

Mỗi lớp học 2 buổi/tuần, bắt đầu từ ngày 15-7 đến giữa tháng 8. Các lớp học được tổ chức miễn phí, góp phần tạo môi trường học tập, trải nghiệm bổ ích; đồng thời, trang bị thêm kỹ năng cho thanh thiếu nhi trong dịp hè.