Gia Lai: 2 học sinh đạt thành tích cao tại Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026

(GLO)- Ngày 5-7, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (TP. Hà Nội), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Giáo dục trực tuyến Edupia tổ chức Gala chung kết và trao giải Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc 2026. Theo đó, Gia Lai có 2 đại diện đạt thành tích cao tại Festival.

Được tổ chức từ năm 2018, Festival Trạng nguyên tiếng Anh là sân chơi dành cho học sinh tiểu học và THCS trên cả nước. Năm nay, Festival ứng dụng AI thông qua nền tảng Edupia AI Class, thu hút hơn 200.000 học sinh tham gia.

Qua 2 vòng thi “Speak up with AI Speak” và “My School, My Vietnam”, Ban Tổ chức đã chọn ra 130 thí sinh xuất sắc vào chung kết.

Em Nguyễn Ngọc Tú Quyên (giữa, lớp 6A5, Trường THCS Bình Định, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) là 1 trong 3 quán quân của Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc năm 2026. Ảnh: BTC

Kết quả, em Nguyễn Ngọc Tú Quyên (lớp 6A5, Trường THCS Bình Định, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) trở thành 1 trong 3 quán quân của chương trình. Em Ngô Khánh Chi (lớp 7A2, Trường THCS Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đạt giải nhất.



Em Ngô Khánh Chi (bìa phải, lớp 7A2, Trường THCS Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đạt giải nhất tại Festival năm nay. Ảnh: BTC

Thành tích này góp phần khẳng định chất lượng dạy và học ngoại ngữ của tỉnh Gia Lai, đồng thời lan tỏa phong trào học tập, rèn luyện tiếng Anh trong học sinh toàn tỉnh.