Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai: 2 học sinh đạt thành tích cao tại Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 5-7, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (TP. Hà Nội), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Giáo dục trực tuyến Edupia tổ chức Gala chung kết và trao giải Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc 2026. Theo đó, Gia Lai có 2 đại diện đạt thành tích cao tại Festival.

Được tổ chức từ năm 2018, Festival Trạng nguyên tiếng Anh là sân chơi dành cho học sinh tiểu học và THCS trên cả nước. Năm nay, Festival ứng dụng AI thông qua nền tảng Edupia AI Class, thu hút hơn 200.000 học sinh tham gia.

Qua 2 vòng thi “Speak up with AI Speak” và “My School, My Vietnam”, Ban Tổ chức đã chọn ra 130 thí sinh xuất sắc vào chung kết.

gia-lai-co-2-dai-dien-dat-giai-cao-tai-festival-trang-nguyen-tieng-anh-toan-quoc-2026-1.jpg
Em Nguyễn Ngọc Tú Quyên (giữa, lớp 6A5, Trường THCS Bình Định, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) là 1 trong 3 quán quân của Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc năm 2026. Ảnh: BTC

Kết quả, em Nguyễn Ngọc Tú Quyên (lớp 6A5, Trường THCS Bình Định, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) trở thành 1 trong 3 quán quân của chương trình. Em Ngô Khánh Chi (lớp 7A2, Trường THCS Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đạt giải nhất.

gia-lai-co-2-dai-dien-dat-giai-cao-tai-festival-trang-nguyen-tieng-anh-toan-quoc-2026-3.jpg
Em Ngô Khánh Chi (bìa phải, lớp 7A2, Trường THCS Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đạt giải nhất tại Festival năm nay. Ảnh: BTC

Thành tích này góp phần khẳng định chất lượng dạy và học ngoại ngữ của tỉnh Gia Lai, đồng thời lan tỏa phong trào học tập, rèn luyện tiếng Anh trong học sinh toàn tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sách giáo khoa cập nhật theo địa giới mới: Tra cứu bản PDF ở đâu?

Sách giáo khoa cập nhật theo địa giới mới: Có thể tra cứu PDF miễn phí trực tuyến

Tin tức

(GLO)- Trước những thay đổi về địa giới hành chính, một số nội dung trong sách giáo khoa đã được cập nhật để phù hợp với thực tiễn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc điều chỉnh chủ yếu liên quan đến tên địa phương, số liệu kinh tế - xã hội, bản đồ và thông tin hành chính ở một số môn học.

Dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non bị phạt đến 20 triệu đồng

Dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non bị phạt đến 20 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đề xuất, giáo viên ép buộc học sinh học thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng, dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.

Trường Đại học Quy Nhơn khai mạc đợt đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA 4.0 cho 3 chương trình đào tạo

Trường Đại học Quy Nhơn khai mạc đợt đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA 4.0 cho 3 chương trình đào tạo

Giáo dục

(GLO)- Sáng 23-6, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Lễ khai mạc đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA 4.0, mở đầu chuỗi hoạt động khảo sát kéo dài từ ngày 23 đến 25-6 đối với 3 chương trình: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng và Kỹ thuật điện.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

Tin tức

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

null