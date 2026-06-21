Gia Lai có 1 đại diện đạt giải nhì sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới”

(GLO)- Tại vòng chung kết toàn quốc Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” năm học 2025-2026 do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức từ ngày 18 đến 20-6 tại tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai có 1 đại diện đạt giải nhì chung cuộc.

Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” năm học 2025-2026 thu hút 30 nhóm với 150 thiếu nhi tham gia. Qua các vòng đánh giá, Ban Tổ chức đã lựa chọn 15 nhóm có thành tích cao nhất tham dự vòng chung kết.

Em Nguyễn Ngọc Thúy (bìa phải) cùng các bạn trong nhóm tại vòng chung kết. Ảnh: Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai

Tại vòng chung kết, các đội thi trình bày bằng hình thức sân khấu hóa, sử dụng tiếng Anh trong phần thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Các phần thi được đánh giá dựa trên nội dung, khả năng sử dụng tiếng Anh, kỹ năng tương tác, tính sáng tạo và phong cách thể hiện.

Kết quả, em Nguyễn Ngọc Thúy (học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành, phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc đạt giải nhì.