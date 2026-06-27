Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai mô hình thu gom pin thải

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2026, ngày 27-6, tại Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn UBND tỉnh tổ chức chương trình "Thu gom pin thải, nhận quà tặng".

Tại chương trình, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai đã lắp đặt "Tủ đựng pin - Thân thiện với môi trường" để thu gom pin đã qua sử dụng; đồng thời tổ chức hoạt động đổi pin cũ lấy cây xanh, tinh dầu thảo mộc, mật ong và các phần quà.

Đoàn viên, thanh niên và người dân đến đổi pin lấy quà tại chương trình. Ảnh: D.L

Kết quả, Ban Tổ chức đã thu gom được 36 kg pin thải, đổi cho người tham gia nhiều chậu sen đá, xương rồng, mật ong, tinh dầu cùng vở và bút viết.

Sau chương trình, tủ thu gom pin tiếp tục được đặt tại Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh để đoàn viên, học viên và người dân bỏ pin đúng nơi quy định. Toàn bộ số pin thu gom sẽ được phối hợp với đơn vị chức năng xử lý theo quy định.

Đây là mô hình đầu tiên trong chuỗi 5 điểm thu gom pin thải do Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai, gồm: Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh, Đoàn Trường Cao đẳng Gia Lai, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng Nông Lâm Trung Bộ và Chi đoàn Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai.