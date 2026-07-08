Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm số 4

(GLO)- Ngày 8-7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của cụm số 4 gồm các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong cụm số 4 đã đánh giá kết quả triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; trao đổi, chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả và đưa ra một số kiến nghị đến Trung ương Đoàn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh đoàn Gia Lai. Ảnh: D.L

Theo đó, 6 tháng qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cụm số 4 được triển khai đồng bộ, bám sát chủ đề công tác năm. Các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền, giáo dục; triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên.

Toàn cụm đã đăng tải 40.149 câu chuyện trên hệ thống Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”; gần 3.000 hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 79.688 đoàn viên mới được kết nạp.

Các phong trào thanh niên tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... cũng được triển khai đồng bộ.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: D.L

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng nhìn nhận một số khó khăn như: chất lượng hoạt động cơ sở chưa đồng đều; việc tập hợp thanh niên ở khu vực doanh nghiệp và thanh niên lao động tự do còn nhiều thách thức; nguồn lực dành cho hoạt động Đoàn tại một số địa phương còn hạn chế...

Trong 6 tháng cuối năm 2026, cụm số 4 chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên; tập trung chỉ đạo thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tiếp tục triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực tham gia chuyển đổi số; thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên...

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đề nghị các đơn vị trong cụm số 4 tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa 5 nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm gắn với các chỉ tiêu mới đã được xác lập tại Đại hội.

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đối với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu các địa phương tăng cường điều phối, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở; xây dựng danh mục các công trình, phần việc, dự án tình nguyện cụ thể tại từng xã biên giới để các đội hình tình nguyện triển khai sát với nhu cầu thực tế của địa phương.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn cần chủ động hỗ trợ thanh niên xây dựng dự án khởi nghiệp; tham mưu, vận động chính quyền địa phương bố trí nguồn ngân sách ủy thác nhằm tạo nguồn lực ổn định, bền vững cho thanh niên phát triển kinh tế.