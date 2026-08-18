Gia Lai tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2025-2026

(GLO)- Chiều 18-8, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2025-2026; triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Năm học 2025-2026, với chủ đề công tác năm là “Thiếu nhi Gia Lai vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh được triển khai sâu rộng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: D.L

Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp với Sở KH&CN, Sở GD&ĐT tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026; tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với sự tham gia của 2.000 đội viên, thiếu nhi.

Cùng với đó, triển khai chương trình “Mùa xuân cho em” và phát động phong trào “Lì xì heo đất giúp bạn học tốt” đến 100% đoàn các xã, phường; vận động, hỗ trợ hơn 48.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 100% Hội đồng Đội xã, phường tổ chức tốt Tết Trung thu cho thiếu nhi; qua đó tặng 4.850 suất quà trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo cùng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức hành trình “Chiếc xe tri thức” tại 10 điểm xã...



Về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, các cấp bộ Đoàn thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức, nội dung. Các chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, mô hình “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, “Vườn hoa thanh niên”, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”... được chú trọng triển khai.

Các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên cũng được đẩy mạnh. Toàn tỉnh tổ chức 1.642 hoạt động tình nguyện thường xuyên, thu hút 125.747 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; triển khai 101 công trình, phần việc với tổng giá trị trên 2,43 tỷ đồng; tổ chức 150 hoạt động về chuyển đổi số, 182 hoạt động tư vấn, hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học, 88 hội nghị, hội thi, ngày hội sáng tạo...

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai ra quân Chiến dịch “Mùa hè xanh” tại xã Lơ Pang. Ảnh: ĐVCC

Năm học 2026-2027, Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT tỉnh tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội trong, ngoài nhà trường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Đội cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền và triển khai Luật trẻ em; nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục kỹ năng cho trẻ em, các hoạt động bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Tặng cờ thi đua cho Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Đối với công tác Đoàn - Hội trường học, sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng tư tưởng cho thanh niên; tập trung triển khai hiệu quả các chỉ tiêu trọng tâm; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong năm học; giới thiệu đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên để xem xét kết nạp vào Đảng.

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tặng cờ thi đua cho Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên.

Đồng thời, khen thưởng 476 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học.

Cũng tại hội nghị, 13 tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực, sáng tạo, triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Đỡ đầu trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, giúp đỡ thường xuyên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh” được khen thưởng.

Biểu dương các tập thể triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Đỡ đầu trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, giúp đỡ thường xuyên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh”. Ảnh: D.L