(GLO)- Ngày 12-9, Công đoàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI Công đoàn trực tuyến”; tập huấn kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt mô hình “Tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI Công đoàn trực tuyến”. Ảnh: Sơn Ca

Mô hình “Tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI Công đoàn trực tuyến” được Công đoàn phường Thống Nhất triển khai, nhằm đổi mới phương thức phục vụ đoàn viên, người lao động và cán bộ Công đoàn.

Mô hình ứng dụng các nền tảng AI để hỗ trợ công tác tư vấn pháp luật trực tuyến, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số về pháp luật lao động và các tình huống thực tiễn, phục vụ công tác tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đại diện VNPT Pleiku giới thiệu, hướng dẫn sử dụng mô hình “Tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI Công đoàn trực tuyến”. ﻿Ảnh: Sơn Ca

Việc triển khai mô hình tạo thêm một kênh tiếp cận thông tin, tư vấn pháp luật và hỗ trợ trực tuyến cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường; đồng thời hỗ trợ cán bộ Công đoàn cơ sở trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận thông tin, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Dịp này, Công đoàn phường Thống Nhất tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2026. Nội dung tập huấn tập trung cập nhật kiến thức, nghiệp vụ công tác Công đoàn; nâng cao kỹ năng số, kỹ năng ứng dụng AI và nhận thức về an ninh, an toàn trên không gian mạng cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụnhững khó khăn vướng mắc trong thực hiện nghiệp vụ Công đoàn.