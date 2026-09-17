Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai ra mắt CLB "Tuổi trẻ với pháp luật”

(GLO)- Chiều 16-9, Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) “Tuổi trẻ với pháp luật”.

Tại buổi lễ, Đoàn trường đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chủ nhiệm CLB “Tuổi trẻ với pháp luật” gồm: Bí thư Đoàn trường phụ trách, Phó Bí thư Đoàn trường hỗ trợ chuyên môn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trường và 3 học sinh tiêu biểu.

Ra mắt CLB “Tuổi trẻ với pháp luật” của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, 21 học sinh là bí thư chi đoàn và lớp trưởng các lớp được giới thiệu làm lực lượng nòng cốt của CLB, có nhiệm vụ tuyên truyền, lan tỏa kiến thức pháp luật đến đoàn viên, học sinh.

CLB định hướng tổ chức các hoạt động theo hướng thiết thực, gần gũi, gắn với những tình huống thường gặp trong môi trường học đường. Qua đó, giúp học sinh chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật, nâng cao khả năng nhận diện và xử lý những tình huống có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích và sự an toàn của bản thân.

CLB “Tuổi trẻ với pháp luật” sinh hoạt các nội dung liên quan đến chủ đề “Giao thông an toàn, văn minh”. Ảnh: ĐVCC



Ngay sau lễ ra mắt, CLB tổ chức sinh hoạt chuyên đề đầu tiên của năm học 2026-2027 với chủ đề “Giao thông an toàn, văn minh”.