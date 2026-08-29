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Chương trình “Mùa hè rực rỡ” tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du

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(GLO)- Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội xã Chư Sê tổ chức chương trình “Mùa hè rực rỡ” năm 2026 tại Trường TH và THCS Nguyễn Du (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

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Các đơn vị tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng “Không gian tri thức xanh” và trao tặng 2.000 cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện cho thư viện nhà trường.

Đặc biệt, các đơn vị đã triển khai “gian hàng 0 đồng” nhằm trao tặng hơn 5.000 sản phẩm gồm quần áo và các vật phẩm thiết yếu đến thiếu nhi, phụ huynh có nhu cầu.

Bên cạnh các hoạt động an sinh, Ban tổ chức chương trình còn tuyên truyền kiến thức về an toàn trên không gian mạng; giao lưu, hướng dẫn thiếu nhi cách xử lý các tình huống thường gặp trong cuộc sống. Các em học sinh được tham gia 5 trạm trò chơi vận động, sáng tạo và giáo dục kỹ năng; trải nghiệm “không gian ươm mầm sắc màu” với hoạt động tô màu, trưng bày tranh và nhận quà.

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Các em thiếu nhi đọc sách tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Được biết, phần lớn sách vở, quần áo và quà tặng được trao trong chương trình là nguồn hiện vật do cộng đồng quyên góp thông qua chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026 do Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức từ ngày 23-5 đến 2-8 tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

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