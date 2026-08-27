Cô học trò Gia Lai và hành trình chinh phục 4 sân chơi vẽ tranh toàn quốc

(GLO)- Từ niềm yêu thích màu sắc khi còn nhỏ, em Dương Kim Thiên An, học sinh lớp 2/4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), từng bước nuôi dưỡng năng khiếu hội họa và thử sức tại các sân chơi dành cho thiếu nhi.

Trong năm 2026, em đạt 4 giải tại các cuộc thi vẽ tranh cấp quốc gia, trong đó có giải ba Cuộc thi Vẽ tranh “Sắc màu Olympic Việt Nam - 50 năm Tự hào và Khát vọng”.

Những nét vẽ đầy màu sắc

Từ tháng 3-2026, Thiên An bắt đầu ghi dấu tại các sân chơi vẽ tranh cấp quốc gia. Em đạt giải khuyến khích Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Sáng kiến sử dụng nước an toàn, hiệu quả” do Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức.

Thiên An bên tác phẩm giúp em giành giải ba Cuộc thi Vẽ tranh “Sắc màu Olympic Việt Nam - 50 năm Tự hào và Khát vọng”. Ảnh: NVCC

Hai tháng sau, em đạt giải khuyến khích Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức.

Từ những kết quả đầu tiên, Thiên An có thêm tự tin khi đến với Cuộc thi Vẽ tranh “Sắc màu Olympic Việt Nam - 50 năm Tự hào và Khát vọng” do Tạp chí Thể thao và Cuộc sống tổ chức. Sau gần 4 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 2.572 tác phẩm của học sinh tiểu học và THCS trên cả nước. Thiên An là học sinh duy nhất của tỉnh Gia Lai có 2 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo và giành giải ba. Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cũng được trao giải tập thể dành cho đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Với chủ đề Olympic, Thiên An khắc họa hình ảnh các vận động viên thi đấu ở nhiều môn thể thao như bắn súng, điền kinh, bơi, võ thuật, bóng đá. Phía trên là ngọn đuốc Olympic, chiếc cúp và những tấm huy chương. Hòa cùng không khí thể thao sôi động là hình ảnh những bạn nhỏ khoác áo cờ đỏ sao vàng, hào hứng cổ vũ các vận động viên.

Để hoàn thành tác phẩm, Thiên An sử dụng màu sáp dầu và dành gần một tuần thực hiện. Em chia tranh thành từng phần, kiên nhẫn chỉnh sửa những chi tiết chưa ưng ý, đồng thời phối nhiều màu sắc để tạo không khí vui tươi, sôi động.

Tác phẩm của Thiên An khắc họa không khí sôi động của ngày hội Olympic với hình ảnh các vận động viên tranh tài ở nhiều môn thể thao như bắn súng, điền kinh, bơi, võ thuật, bóng đá; cùng ngọn đuốc Olympic, cúp vàng, huy chương và các em nhỏ khoác áo cờ đỏ sao vàng cổ vũ. Ảnh: NVCC

“Em vẽ từng phần một, chỗ nào chưa đẹp thì em sửa lại. Em muốn bức tranh có thật nhiều màu sắc và nhìn vào thấy không khí thể thao thật vui” - Thiên An chia sẻ.

Thiên An bên tác phẩm đạt giải “Đội viên sáng tạo” tại Cuộc thi “Chúng tớ là đội viên” năm 2026. Ảnh: NVCC

Tại Cuộc thi “Chúng tớ là đội viên”, với khoảng 6.000 tác phẩm của đội viên cả nước, cô học trò nhỏ tiếp tục được trao giải “Đội viên sáng tạo”. Tác phẩm thể hiện hoạt động sinh hoạt chủ điểm “Ông bà kể cháu nghe” của Chi đội 2/4. Trong tranh, các đội viên đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh và chăm chú lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến đấu giành lại độc lập, tự do.

“Sau khi nhận được chủ đề, em lên ý tưởng rồi hoàn thiện. Em thấy câu chuyện đó rất ý nghĩa” - Thiên An chia sẻ.

Bốn giải thưởng tại các sân chơi cấp toàn quốc là dấu ấn đáng nhớ, tiếp thêm động lực để cô học trò nhỏ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê hội họa.

“Được trao thưởng, em càng có niềm đam mê vẽ tranh hơn. Em sẽ cố gắng vẽ thật tốt và tham gia nhiều giải hơn nữa” - Thiên An nói.

Khi đam mê được chắp cánh

Niềm yêu thích hội họa của Thiên An cũng nhận được sự đồng hành từ gia đình. Chị Bùi Thị Kim Nhi (mẹ của Thiên An) cho biết con gái thường dành nhiều thời gian cho việc vẽ. Có hôm, em dậy từ 5 giờ 30 phút để thực hiện những bức tranh của mình.

Thiên An say mê sáng tạo bên tác phẩm của mình. Ảnh: Minh Chí

Thiên An bên cuốn tập lưu giữ những bức tranh em tự vẽ. Ảnh: Chu Hằng

Nhận thấy con có năng khiếu và hứng thú với hội họa, gia đình tạo điều kiện để em học hỏi, lựa chọn những cuộc thi phù hợp và luôn động viên, khích lệ em tự tin theo đuổi niềm đam mê.

“Ban đầu, tôi cho em trai của An đi học trước. Thấy con cũng thích thú nên đến năm 2025, tôi quyết định cho cháu đi học. Khi được làm điều mình yêu thích, con trở nên tự tin hơn và có thêm động lực để học hỏi” - chị Nhi chia sẻ.

Theo chị Nhi, trong quá trình đồng hành cùng con, gia đình còn nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô. Giáo viên phát hiện năng khiếu, động viên gia đình bồi dưỡng thêm để em có điều kiện trau dồi.

Cô Lê Thị Trà hướng dẫn Thiên An vẽ tranh, góp phần bồi dưỡng năng khiếu hội họa cho em. Ảnh: Minh Chí

Cô Lê Thị Trà - giáo viên Mỹ thuật Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cho biết nhà trường phối hợp với Liên đội, giáo viên chủ nhiệm triển khai các cuộc thi đến từng lớp, khuyến khích học sinh mạnh dạn thể hiện ý tưởng. Qua đó, các em có thêm môi trường rèn luyện khả năng quan sát, tư duy hình ảnh, phát huy sự sáng tạo và tự tin giới thiệu tác phẩm của mình.

Thời gian qua, học sinh nhà trường tích cực tham gia và đạt thành tích tại nhiều cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ nguồn nước, phòng - chống bạo lực học đường, “Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”, “Chúng tớ là đội viên” và “Sắc màu Olympic Việt Nam - 50 năm Tự hào và Khát vọng”, qua đó tạo thêm động lực để các em phát huy năng khiếu và sức sáng tạo.

Cô Bùi Thị Phương Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, động viên và chúc mừng Thiên An sau khi em đạt giải tại các cuộc thi vẽ tranh cấp quốc gia. Ảnh: NVCC

Cô Bùi Thị Phương Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, đánh giá Thiên An có năng khiếu vẽ từ nhỏ, chăm chỉ và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm. Nhà trường thường biểu dương thành tích của em trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp và các dịp lễ; đồng thời trao những món quà nhỏ để động viên, khích lệ tinh thần học tập, sáng tạo của em.

Từ trường hợp của Thiên An, nhà trường tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu mỹ thuật. Trường đã thành lập Câu lạc bộ Mỹ thuật và duy trì các hoạt động thường xuyên. Dự kiến trong tháng 9, một trong những hoạt động ngoại khóa đầu tiên là vẽ tranh tại khu vực chân cầu thang của khu A vừa được sửa sang.

Với Thiên An, hành trình đến với các sân chơi toàn quốc không chỉ ghi dấu bằng những phần thưởng mà còn mang đến thêm trải nghiệm, giúp em tự tin thể hiện bản thân và nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo. Cô học trò nhỏ mong muốn được vẽ nhiều hơn, thử sức ở những sân chơi mới và từng bước hoàn thiện khả năng hội họa của mình.