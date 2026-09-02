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Mang khát vọng Việt Nam vươn xa thế giới

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NGỌC DUY NGỌC DUY
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(GLO)- Từ những đam mê được nuôi dưỡng, nhiều người trẻ ở Gia Lai đang từng bước vươn ra đấu trường quốc tế, mang theo tài năng, trí tuệ và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới, góp thêm dấu ấn của tuổi trẻ Việt Nam trên hành trình vươn xa.

Từ bàn cờ nhỏ đến danh hiệu Kiện tướng dự bị quốc tế

Cuối năm 2020, trong một lần cùng bố đến nhà sách, em Hoàng Tấn Vinh (SN 2015, học sinh lớp 6, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, trú tại phường Diên Hồng) bị thu hút bởi một bàn cờ vua. Thấy con thích thú, anh Hoàng Văn Công (SN 1982) mua về để hai bố con cùng tìm hiểu. Từ đó, Vinh dần nuôi dưỡng niềm đam mê với cờ vua.

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Em Hoàng Tấn Vinh cùng đồng đội nhận huy chương vàng tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2025 ở Thái Lan. Ảnh: NVCC

Anh Công tự tìm hiểu, hướng dẫn con làm quen với các quân cờ và nguyên tắc chơi cơ bản. Khi Vinh bộc lộ khả năng, gia đình tìm HLV để em được học tập, rèn luyện bài bản hơn. Ngoài thời gian học văn hóa, Vinh duy trì 3 - 4 giờ luyện cờ mỗi ngày.

Sự kiên trì ấy được đền đáp bằng những thành tích nổi bật. Năm 2025, tại Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á ở Malaysia, Vinh giành HCV cá nhân cờ nhanh, HCB cá nhân cờ tiêu chuẩn cùng 3 HCV đồng đội ở các nội dung cờ nhanh, cờ tiêu chuẩn và cờ chớp.

Tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á ở Thái Lan, em giành HCĐ cá nhân cờ chớp, HCB đồng đội cờ nhanh cùng 2 HCV đồng đội ở nội dung cờ chớp và cờ tiêu chuẩn. Cùng với đó, tại Giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp trẻ thế giới ở Hy Lạp, Vinh giành HCB cờ chớp và HCĐ cờ nhanh.

Năm 2026, tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á ở Thâm Quyến (Trung Quốc), Vinh tiếp tục giành 2 HCV. Cũng trong năm 2026, Vinh được Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) trao danh hiệu Kiện tướng dự bị quốc tế (Candidate Master - CM).

Đằng sau những thành tích của Vinh là sự đồng hành của gia đình, từ việc cân đối chi phí, thời gian đến chuyện học tập, ăn ở và đi lại trong mỗi chuyến thi đấu. “Mỗi khi thấy lá cờ Tổ quốc được kéo lên hay nghe tên nước nhà được xướng lên trong lễ trao giải, tôi thực sự xúc động và tự hào”, anh Công chia sẻ.

Em Vinh bày tỏ: “Em muốn được thi đấu ở những giải lớn, học hỏi từ các kỳ thủ giỏi, tiếp tục chinh phục những thử thách mới và mang về nhiều thành tích cho quê hương, đất nước”.

Khát vọng giải những “bài toán lớn”

Với em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (SN 2008, lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trú tại phường Quy Nhơn Nam), học tập môn Vật lý là hành trình khám phá những quy luật của tự nhiên bằng tư duy và sự kiên trì.

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Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (thứ 2 từ phải sang) cùng đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2026. Ảnh: NVCC

“Cảm giác chinh phục được một hiện tượng tự nhiên phức tạp qua các mô hình toán học hay giải được một bài toán tư duy hóc búa mang lại cho em niềm hạnh phúc đặc biệt. Càng đi sâu vào Vật lý, em càng nhận ra phía sau mỗi bài toán là một cách nhìn mới về thế giới. Chính sự tò mò ấy khiến em muốn tìm hiểu nhiều hơn, thử sức ở những sân chơi lớn hơn và không ngừng đặt ra những câu hỏi mới cho mình” - Khang chia sẻ.

Để có mặt trong đội tuyển Việt Nam dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2026 tại Thụy Điển, Khang trải qua quá trình rèn luyện với cường độ cao, tập trung vào kiến thức chuyên sâu, kỹ năng xử lý số liệu, tư duy thực nghiệm và khả năng sáng tạo, nhất là trước phong cách ra đề mở của EuPhO. Trước đó, em giành giải nhất môn Vật lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12, giải nhì môn Vật lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 và được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2026.

Tại EuPhO 2026 diễn ra từ ngày 12 - 16-6 ở Thụy Điển, Khang là 1 trong 5 thành viên của đội tuyển Việt Nam và xuất sắc giành HCB, góp phần cùng đội tuyển giành 1 HCV và 4 HCB. Năm 2026, Khang cũng là học sinh duy nhất của Gia Lai được miễn thi tốt nghiệp THPT và được xét tuyển thẳng vào đại học.

Sau thành tích này, Khang đặt mục tiêu tiếp tục theo đuổi chuyên sâu Vật lý hoặc KHKT ở bậc đại học, tích lũy thêm kiến thức và kỹ năng thực nghiệm hiện đại.

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