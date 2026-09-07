Cậu học trò vùng biển chinh phục giải nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

(GLO)- Vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, em Nguyễn Tiến Anh (lớp 8A6, Trường THCS Đề Gi, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) đã giành giải nhất bảng M2 tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 27 đến 28-8.

Chia sẻ về cảm xúc khi đạt giải, Nguyễn Tiến Anh bộc bạch: “Lúc nghe công bố giải thưởng, em rất tự hào và hạnh phúc. Kết quả này là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi đam mê công nghệ thông tin của em”.

Em Nguyễn Tiến Anh (ở giữa) đạt giải nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII - 2026. Ảnh: NVCC

Bảng M2 là nội dung dành cho học sinh THCS thi tư duy thuật toán. Thí sinh phải vận dụng khả năng suy luận logic, phân tích và nhận diện quy luật để giải quyết các bài toán mô phỏng những bước xử lý trong lập trình như tìm đường đi ngắn nhất, nhận diện quy luật lặp, xác định điều kiện rẽ nhánh... dưới hình thức trắc nghiệm.

Tại vòng chung kết, Nguyễn Tiến Anh đã hoàn thành 20 câu hỏi trong thời gian 150 phút. Theo Nguyễn Tiến Anh, bên cạnh kiến thức, sự bình tĩnh và cách phân bổ thời gian hợp lý là yếu tố quan trọng. Tiến Anh luôn đọc kỹ đề, xác định chính xác yêu cầu trước khi lựa chọn phương án. Sau khi hoàn thành, em dành thời gian kiểm tra lại toàn bộ bài để hạn chế những sai sót không đáng có.

Đằng sau sự tự tin ấy là quá trình tích lũy kiến thức và rèn luyện bền bỉ. Tiến Anh làm quen với máy tính và lập trình từ năm lớp 4. Ngoài kiến thức được học trên lớp, em chủ động tìm kiếm tài liệu trên internet, tham gia các diễn đàn về Tin học và tìm thêm các dạng đề để luyện tập. Những nội dung khó, chưa hiểu, Tiến Anh thường trao đổi với thầy giáo để được hướng dẫn. Quá trình tự học và luyện tập thường xuyên giúp Tiến Anh từng bước hình thành phương pháp tư duy, biết cách phân tích vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ cách giải của từng dạng bài.

Theo Tiến Anh, việc học tốt môn Toán cũng hỗ trợ rất nhiều cho môn Tin học. Những bài toán đòi hỏi suy luận, phân tích và tìm quy luật giúp em rèn luyện khả năng tư duy logic - kỹ năng quan trọng khi giải các bài toán thuật toán. Kết quả học tập của Tiến Anh cũng cho thấy sự cân bằng giữa niềm đam mê Tin học và các môn học khác. Năm học 2025-2026, Tiến Anh đạt điểm trung bình cả năm: 10 điểm môn Toán và 9,8 điểm môn Tin học.

Ngoài kiến thức được học trên lớp, Nguyễn Tiến Anh chủ động tìm kiếm tài liệu trên internet, tham gia các diễn đàn về Tin học để nâng cao kiến thức, kỹ năng. Ảnh: M.N

Giải nhất tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là thành quả của một hành trình phấn đấu của Tiến Anh. Tại Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh năm 2026, Tiến Anh chỉ giành giải nhì ở bảng M2. Kết quả ấy không làm em nản lòng mà trở thành động lực để tiếp tục rèn luyện, khắc phục những hạn chế và chuẩn bị tốt hơn cho các vòng thi tiếp theo.

Bằng sự nỗ lực, Tiến Anh đã có bước bứt phá tại vòng thi khu vực miền Trung và vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc. Khả năng tư duy và sự bình tĩnh khi xử lý các bài toán giúp em vượt qua nhiều thí sinh, giành vị trí cao nhất bảng M2.

Cùng với thành tích nổi bật tại hội thi năm 2026, trước đó, tại Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Định (cũ) lần thứ XXX - 2023, Tiến Anh giành giải ba bảng A. Kết quả qua từng năm cho thấy sự tiến bộ rõ nét của cậu học trò này trên hành trình theo đuổi lĩnh vực mà mình yêu thích.

Đại diện Tỉnh đoàn Gia Lai (bìa phải) nhận giải ba toàn đoàn tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc với thành tích 1 giải nhất, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích. Ảnh: ĐVCC

Phía sau thành tích của Tiến Anh là sự đồng hành của gia đình và thầy cô. Ông Nguyễn Tiến Thắng - phụ huynh của Tiến Anh - cho biết: Cả bố và mẹ đều là giáo viên nhưng không am hiểu sâu về Tin học. Gia đình luôn tôn trọng sở thích, tạo điều kiện để em được tìm hiểu và theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích.

Thầy Võ Chí Công - Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường THCS Đề Gi - nhận xét: Qua các vòng thi, Tiến Anh luôn nỗ lực để cải thiện thứ hạng và kết quả này chính là quả ngọt cho những nỗ lực của em trong nhiều năm qua. Thành tích này không chỉ là niềm vui của cá nhân em mà còn là niềm tự hào của nhà trường.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Tiến Anh cho biết: Mỗi cuộc thi không chỉ là cơ hội tranh tài mà còn là một lần học hỏi. Giải thưởng hôm nay tạo thêm động lực để em tiếp tục khám phá công nghệ và chinh phục những mục tiêu mới. Trong tương lai, em mong muốn được học chuyên sâu về lập trình game, đồng thời xây dựng những phần mềm có thể phục vụ việc học tập.