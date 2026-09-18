Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà cho thanh thiếu nhi xã Ea Bung và xã Ia Rvê

(GLO)- Ngày 18-9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức chương trình “Tuổi trẻ đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới năm 2026” tại xã Ea Bung và xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk).

Các đại biểu tặng quà cho thanh thiếu nhi. Ảnh: ĐVCC

Tham dự chương trình có đồng chí Lương Minh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk; Phạm Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai; Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cùng lãnh đạo địa phương, đoàn viên, thanh thiếu nhi xã Ea Bung, xã Ia Rvê.

Ban tổ chức chương trình trao tặng bảng tượng trưng nguồn lực cho đại diện xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng các nguồn lực cho thanh thiếu nhi 2 địa phương, gồm: 2 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” (mỗi công trình trị giá 50 triệu đồng); 2 máy lọc nước phục vụ sinh hoạt; 100 thùng nước ngọt; 300 chiếc áo ấm; 400 chiếc khăn quàng đỏ; 2 bộ học liệu trực tuyến AI LITERACY hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, công tác và đời sống; 40 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) dành tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức chương trình trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho các đơn vị. Ảnh: ĐVCC

Những công trình, phần quà được trao tặng là tình cảm của tuổi trẻ dành cho địa phương và các em thiếu nhi vùng biên giới; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và đồng hành của tổ chức Đoàn.