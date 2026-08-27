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Gia Lai tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác gia đình trong đoàn viên, thanh niên năm 2026

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 27-8, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác gia đình trong đoàn viên, thanh niên năm 2026.

Tại chương trình, 4 đội: Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn, Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Đoàn UBND tỉnh, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai đã tham gia 3 phần thi gồm: chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm.

Nội dung các phần thi tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về gia đình; kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình và kiến thức xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội Đoàn UBND tỉnh, giải nhì cho đội Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và giải ba cho 2 đội thi còn lại.

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Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội thi Đoàn UBND tỉnh. Ảnh: D.L

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, tạo sân chơi bổ ích để đoàn viên, thanh niên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng xây dựng gia đình trong thời kỳ hội nhập.

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