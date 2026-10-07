Sôi nổi Ngày hội Thanh niên dân tộc thiểu số xã Đức Cơ

(GLO)- Ngày 6-10, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội Thanh niên dân tộc thiểu số năm 2026.

Đoàn viên, thanh niên tranh tài ở môn đẩy gậy. Ảnh: Thanh Tịnh

Trong khuôn khổ ngày hội, đoàn viên, thanh niên sôi nổi tranh tài ở các môn kéo co, đẩy gậy và bóng chuyền. 16 chi đoàn được chia thành 4 đội, cùng thi đấu với tinh thần đoàn kết, giao lưu và nhiệt tình.

Không chỉ sôi nổi với các hoạt động thể thao, ngày hội còn mang đến không gian văn hóa đặc sắc. Đêm hội văn hóa, văn nghệ và lửa trại được tổ chức tại Công viên xã Đức Cơ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao. Ảnh: Thanh Tịnh

Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc như trình diễn cồng chiêng, đàn t'rưng... tạo nên không khí vui tươi, gắn kết.

Ngày hội là dịp để đoàn viên, thanh niên có thêm sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa thanh niên các thôn, làng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội LHTN Việt Nam xã Đức Cơ.

Đây cũng là hoạt động thiết thực tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).