Gia Lai có 2 đại diện đạt giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc năm 2026

(GLO)- Trung ương Đoàn vừa công bố danh sách 45 cá nhân được trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc năm 2026. Gia Lai có 2 đại diện là bác sĩ Lê Ngọc Thường (Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn) và anh Nguyễn Mạnh Trí (chuyên viên Sở Xây dựng).

Anh Lê Ngọc Thường (SN 1994), bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, được xét chọn ở lĩnh vực y tế.

Trong quá trình công tác, anh tích cực nghiên cứu, ứng dụng các sáng kiến vào hoạt động chuyên môn. Tiêu biểu là sáng kiến “Khảo sát hiệu quả điều trị bằng Oxy cao áp ở bệnh nhân nhồi máu não tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn”, được Sở Y tế Gia Lai công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2025.

Anh còn triển khai công trình thanh niên “Số hóa y tế - Mã QR vì sức khỏe cộng đồng”, góp phần đổi mới hình thức truyền thông giáo dục sức khỏe, giúp người bệnh thuận tiện tiếp cận thông tin cần thiết.

Bác sĩ Lê Ngọc Thường (thứ 2 từ phải sang) tại buổi khánh thành công trình thanh niên “Số hóa y tế - Mã QR vì sức khỏe cộng đồng”. Ảnh: Dương Linh

Với những đóng góp trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào, anh Thường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2022 vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen về thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022; Thanh niên sống đẹp cấp tỉnh năm 2026...

Anh Nguyễn Mạnh Trí (SN 1992, chuyên viên Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng) được vinh danh ở lĩnh vực công chức, quản lý nhà nước. Anh là đồng tác giả nhiều sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Trong đó, sáng kiến rà soát, đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm thành phần giấy tờ, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức. Năm 2025, anh tiếp tục tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thoát nước đô thị, cây xanh đô thị và chiếu sáng đô thị. Qua rà soát, đối chiếu, sáng kiến góp phần tiết kiệm khoảng 393,75 triệu đồng ngân sách nhà nước.

Anh Trí 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023 - 2025); được Tỉnh đoàn Gia Lai tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, nhận Giải thưởng Ngô Mây năm 2025...

Anh Nguyễn Mạnh Trí (giữa) trao góc học tập cho học sinh vượt khó học giỏi tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 ở xã Bình Khê do Đoàn UBND tỉnh tổ chức. Ảnh: Dương Linh

Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” được Trung ương Đoàn tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm biểu dương những cá nhân trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, cải cách hành chính và hoạt động Đoàn.

Năm nay, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn 45 cá nhân tiêu biểu từ 237 hồ sơ đề cử trên cả nước. Dự kiến, chương trình tuyên dương và trao giải diễn ra trong hai ngày 6-11 và 7-11 tại TP. Bắc Ninh.