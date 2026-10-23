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Gia Lai có 9 thiếu nhi được chọn tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

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(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa phê duyệt danh sách 300 đại biểu trẻ em tiêu biểu tham gia Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III, năm 2026, dự kiến diễn ra từ  ngày 11 đến 12-12-2026 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (TP. Hà Nội).

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” được Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức.

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Em Nguyễn Tiến Anh (lớp 8A6, Trường THCS Đề Gi, xã Đề Gi) là 1 trong 9 đại biểu của tỉnh Gia Lai được chọn tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”. Ảnh: Minh Nhật

Căn cứ danh sách đại biểu do Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố đề cử, trên tinh thần công tâm, khách quan, hội đồng phỏng vấn đã trình Hội đồng Đội Trung ương phê duyệt 300 trẻ em tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn tham gia phiên họp.

Tỉnh Gia Lai có 9 thiếu nhi được chọn tham dự phiên họp gồm: Đỗ An Phú (lớp 8A3, Trường THCS Phước Sơn, xã Tuy Phước Đông); Đỗ Nguyễn Phương Nhi (lớp 9A1, Trường THCS Quang Trung, xã Kông Chro); Lê Ngọc Khả Hân (lớp 8/4, Trường THCS Nguyễn Huệ, phường Ayun Pa); Trảo Lê Khánh Linh (lớp 9A6, Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn); Đinh Thị K My (lớp 8A1, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh); Đỗ Nguyễn Ngọc Vân (lớp 9/8, Trường THCS Trần Quốc Toản, xã Phú Thiện); Nguyễn Tiến Anh (lớp 8A6, Trường THCS Đề Gi, xã Đề Gi); Nguyễn Thục Quyên (lớp 9A1, Trường THCS Nguyễn Đình Thụ, xã Tuy Phước); Đỗ Thiện Nhân (lớp 8A2, Trường THCS Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam).

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Em Nguyễn Thục Quyên (bìa trái, lớp 9A1, Trường THCS Nguyễn Đình Thụ, xã Tuy Phước) được chọn tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”. Ảnh: Minh Nhật

Với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”, phiên họp được tổ chức với 3 chuyên đề thảo luận chính, gồm: Bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em. Trang bị năng lực số cho trẻ em. Phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Phiên họp hướng tới việc phát huy quyền tham gia của trẻ em, tạo diễn đàn để các em bày tỏ ý kiến, quan điểm, nhận thức về các vấn đề liên quan đến trẻ em; góp phần định hướng cho trẻ em nuôi dưỡng ước mơ, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước, xã hội hội để phấn đấu trở thành những công dân tốt trong tương lai.

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