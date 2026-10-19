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Gia Lai: Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng viết, biên tập tin, bài trên môi trường số

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(GLO)- Sáng 19-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng viết, biên tập tin, bài trên môi trường số cho 135 công chức, viên chức phụ trách công tác thông tin cơ sở tại 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Đoàn Minh Dưỡng chia sẻ kiến thức về xu hướng tiếp nhận thông tin của công chúng trên môi trường số; kỹ năng lựa chọn đề tài, xây dựng cấu trúc, viết và biên tập tin, bài phù hợp với các nền tảng số như: trang thông tin điện tử, Fanpage, Zalo OA và hệ thống truyền thanh thông minh.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Nhật Trường

Nội dung tập huấn còn chú trọng kỹ năng xử lý hình ảnh, sản xuất nội dung đa phương tiện, nhận diện những sai sót về nghiệp vụ báo chí, quy định pháp luật và an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tìm kiếm, tổng hợp thông tin, hỗ trợ biên tập và sản xuất nội dung số.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ công chức, viên chức được nâng cao kỹ năng sản xuất nội dung số, góp phần đổi mới phương thức truyền tải thông tin, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các nền tảng số, đáp ứng yêu cầu công tác thông tin cơ sở hiện nay.

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