32 học viên tham gia lớp bồi dưỡng về quy trình sản xuất - phân phối nội dung số

(GLO)- Sáng 23-4, tại phường Quy Nhơn, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng “Quy trình sản xuất - phân phối nội dung số”.

Lớp học có sự tham gia của 32 học viên là hội viên, phóng viên, nhà báo đến từ Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các xã, phường trong tỉnh Gia Lai; VOV tại Gia Lai; Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Khánh Hòa.

Nhà báo Nguyễn Phú Huân trao đổi tại lớp tập huấn. Ảnh: Dũng Nhân

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nhà báo Nguyễn Phú Huân - Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), giảng viên kiêm chức Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) truyền đạt 6 chuyên đề gồm: bối cảnh truyền thông số hiện nay; quy trình sản xuất nội dung số; kỹ năng sản xuất nhanh trên điện thoại di động; chiến lược phân phối nội dung; phân tích dữ liệu và tối ưu hiệu quả; tổ chức sản xuất nội dung số.

Diễn ra từ ngày 23 đến 24-4, lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về tư duy, quy trình và kỹ năng trong sản xuất - phân phối nội dung số trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tổ chức sản xuất nội dung số theo mô hình tòa soạn hội tụ; cập nhật xu hướng phân phối nội dung đa nền tảng, tối ưu hiệu quả tiếp cận công chúng trong môi trường số.