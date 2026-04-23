32 học viên tham gia lớp bồi dưỡng về quy trình sản xuất - phân phối nội dung số

VÕ HƯỜNG
(GLO)- Sáng 23-4, tại phường Quy Nhơn, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng “Quy trình sản xuất - phân phối nội dung số”.

Lớp học có sự tham gia của 32 học viên là hội viên, phóng viên, nhà báo đến từ Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các xã, phường trong tỉnh Gia Lai; VOV tại Gia Lai; Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Khánh Hòa.

tap-huan-2.jpg
Nhà báo Nguyễn Phú Huân trao đổi tại lớp tập huấn. Ảnh: Dũng Nhân

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nhà báo Nguyễn Phú Huân - Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), giảng viên kiêm chức Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) truyền đạt 6 chuyên đề gồm: bối cảnh truyền thông số hiện nay; quy trình sản xuất nội dung số; kỹ năng sản xuất nhanh trên điện thoại di động; chiến lược phân phối nội dung; phân tích dữ liệu và tối ưu hiệu quả; tổ chức sản xuất nội dung số.

Diễn ra từ ngày 23 đến 24-4, lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về tư duy, quy trình và kỹ năng trong sản xuất - phân phối nội dung số trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tổ chức sản xuất nội dung số theo mô hình tòa soạn hội tụ; cập nhật xu hướng phân phối nội dung đa nền tảng, tối ưu hiệu quả tiếp cận công chúng trong môi trường số.

Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét

(GLO)- Sáng 21-4, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét (25-4) với thông điệp “Tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030”. 

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

(GLO)- Ngày 21-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Tập trung "gỡ khó", đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư

(GLO)- Sáng 17-4, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp chủ trì buổi làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Việt Nam – Trung Quốc ký kết nhiều văn kiện hợp tác

Sau cuộc hội đàm sáng nay (15/4), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực như: kiểm dịch thực vật, đường sắt, thúc đẩy xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới…

null