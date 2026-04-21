Nâng tầm vai trò Hội Nhà báo trong dòng chảy phát triển báo chí địa phương

(GLO)- Trong 2 ngày 20 - 21/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Đây là sự kiện chính trị - nghề nghiệp quan trọng, không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ hoạt động mà còn xác lập yêu cầu mới đối với báo chí địa phương, nhằm nâng cao chất lượng, bản lĩnh và trách nhiệm trong thực hiện sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Chuẩn hóa tổ chức, chuyển mạnh sang chiều sâu chất lượng

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh dấu bước chuyển rõ rệt của Hội Nhà báo tỉnh cả về tổ chức lẫn hiệu quả hoạt động. Sau hợp nhất, bộ máy được kiện toàn, vận hành ổn định với 7 chi hội và 4 CLB chuyên môn. Ban Chấp hành duy trì sự lãnh đạo tập trung, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tạo nền tảng liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, họp phiên thứ nhất chiều 20-4. Ảnh: Nguyễn Dũng

Công tác phát triển hội viên được định hướng theo chiều sâu. Toàn tỉnh hiện có 530 hội viên, tăng 84 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi nằm ở việc đặt bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp vào vị trí trung tâm. Hơn 95% hội viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, tham gia sinh hoạt Hội nền nếp, thể hiện rõ ý thức tổ chức và trách nhiệm nghề nghiệp.

Cơ chế phối hợp giữa Hội với các cơ quan chức năng được duy trì hiệu quả, đặc biệt thông qua giao ban báo chí định kỳ. Nhờ đó, công tác định hướng thông tin được thực hiện kịp thời; các vấn đề phát sinh trong hoạt động báo chí được nắm bắt và xử lý linh hoạt; đồng thời quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên được bảo vệ. Việc gắn kết với đội ngũ phóng viên thường trú Trung ương góp phần mở rộng không gian thông tin, gia tăng chiều sâu cho báo chí địa phương.

Một trục xuyên suốt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp. Hội triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định về đạo đức nghề báo, góp phần giữ vững định hướng, nâng cao trách nhiệm xã hội và ý thức công dân của người làm báo.

Hoạt động nghiệp vụ có bước tiến rõ nét. Trong 5 năm, Hội tổ chức 25 lớp bồi dưỡng cho hơn 1.400 lượt hội viên; 5 hội thảo chuyên đề tập trung vào các vấn đề thời sự như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí trong bối cảnh dịch bệnh, đồng hành cùng DN… Qua đó, năng lực tác nghiệp của hội viên được nâng lên, từng bước tiệm cận yêu cầu của báo chí hiện đại.

Hiệu quả được phản ánh qua những con số cụ thể: 937 tác phẩm tham gia Giải Báo chí tỉnh, trong đó 378 tác phẩm đoạt giải; 167 tác phẩm dự Giải Báo chí Quốc gia, nhiều tác phẩm vào chung khảo; 268 tác phẩm báo chí chất lượng cao được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sự chuyển động thực chất về chất lượng tác phẩm và tư duy làm báo.

Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội - nghề nghiệp được duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng cộng đồng người làm báo đoàn kết, nhân văn, gắn bó với xã hội.

Ông Đỗ Nguyễn Hùng-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025, khẳng định những kết quả trên cho thấy hoạt động Hội không chỉ dừng ở ổn định tổ chức, mà đã chuyển rõ sang nâng cao chất lượng, từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt, định hướng hoạt động báo chí địa phương. Báo chí Gia Lai đang góp phần định hướng thông tin, củng cố niềm tin xã hội.

Tuy nhiên, những hạn chế cũng được nhìn nhận thẳng thắn như phương thức hoạt động ở một số chi hội còn chậm đổi mới; tính chủ động chưa cao; một bộ phận hội viên chưa tích cực tham gia công tác Hội; khả năng thích ứng với môi trường truyền thông số còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đang biến đổi nhanh chóng.

Đổi mới toàn diện để giữ vai trò dẫn dắt

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, báo chí Gia Lai đứng trước áp lực đổi mới toàn diện trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, cạnh tranh thông tin gay gắt và môi trường truyền thông đa nền tảng biến đổi nhanh.

Trên cơ sở đó, phương hướng xuyên suốt được xác định là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; xây dựng đội ngũ người làm báo vững về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp; đồng thời, nâng cao vai trò của Hội trong tham gia quản lý báo chí và bảo vệ quyền lợi hội viên.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tác nghiệp tại xã Đak Pơ, thực hiện phóng sự về 70 năm Chiến thắng Đak Pơ - Điện Biên Phủ ở Liên khu 5. Ảnh: Đức Hải

Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng báo chí và củng cố bản lĩnh nghề nghiệp. Trọng tâm không chỉ là mở rộng quy mô mà là nâng cao chất lượng, tính đúng đắn và sức lan tỏa của thông tin.

Trên tinh thần đó, Hội Nhà báo tỉnh tập trung vào các trụ cột then chốt: Tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng tác phẩm; nâng cao chất lượng các giải báo chí, phát huy hiệu quả chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; mở rộng hoạt động đối ngoại, giao lưu.

Yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là báo chí phải thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, vừa tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vừa chủ động phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, sai trái, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Nhấn mạnh yêu cầu này, ông Đỗ Nguyễn Hùng cho rằng nhiệm kỳ mới đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ hơn và thực chất hơn. Trong đó, nâng cao chất lượng hội viên và giữ vững đạo đức nghề nghiệp là yếu tố quyết định uy tín và niềm tin xã hội đối với báo chí.

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai lần thứ I không chỉ là dấu mốc tổ chức mà còn mở ra yêu cầu mới về chất lượng và bản lĩnh của báo chí địa phương. Trên nền tảng đã được xây dựng cùng định hướng rõ ràng, báo chí Gia Lai được kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng, khẳng định vai trò và đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Đó cũng là thước đo trực tiếp cho bản lĩnh, trách nhiệm và giá trị của báo chí trong giai đoạn phát triển mới.

Báo chí phải tạo lập không gian, nâng cao sức lan tỏa và định hướng xã hội Theo nhà báo Lưu Ngọc Minh-nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, những năm qua, báo chí của tỉnh đã thực hiện tốt vai trò thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời đời sống xã hội, phát hiện và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, mô hình hiệu quả, gương người tốt, việc tốt. Đồng thời, báo chí tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ chủ quyền quốc gia; góp phần củng cố niềm tin xã hội. Trong bối cảnh mới, báo chí cần tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, giá trị nhân văn và vai trò định hướng dư luận. Đặc biệt, báo chí phải chủ động phát hiện vấn đề, phản ánh khách quan, đa chiều, gắn với đề xuất giải pháp; không né tránh tiêu cực nhưng đưa tin theo hướng xây dựng, nhân văn, góp phần tạo đồng thuận xã hội. Nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhà báo Lưu Ngọc Minh cho rằng báo chí cần tạo lập “không gian văn hóa”, qua đó giữ vững chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phát huy vai trò phản biện xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tăng cường truyền thông chính sách, ứng dụng công nghệ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, phục vụ hiệu quả sự phát triển của đất nước.

Tạo thêm không gian học hỏi, bồi dưỡng bản lĩnh người làm báo Gần 15 năm gắn bó với nghề báo, nhà báo Nguyễn Quang Tấn, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, luôn trân trọng cơ hội được làm việc trong môi trường báo chí năng động - nơi tạo điều kiện tham gia các chuyến tác nghiệp thực tế và nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ. Chính quá trình rèn luyện liên tục đó đã giúp anh từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm nghề và tư duy báo chí. Bên cạnh đó, sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Biên tập Báo Gia Lai trước đây và nay là Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã mở ra cho anh cơ hội tham gia đưa tin tại nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các chuyến công tác đến Trường Sa, nhà giàn DK1 và cả ở nước ngoài. “Những tác phẩm được ghi nhận, cùng các giải thưởng báo chí cấp Trung ương, khu vực và địa phương trở thành động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho sự phát triển của báo chí tỉnh nhà. Thời gian tới, tôi mong muốn Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ người làm báo được học hỏi, giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển chung” - nhà báo Quang Tấn chia sẻ.

Từ “kết nối” đến tạo dựng mái nhà chung thực chất Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy và chuyển đổi mạnh mẽ của báo chí, lực lượng phóng viên thường trú tiếp tục giữ vai trò “cầu nối” quan trọng, góp phần phản ánh toàn diện đời sống KT-XH địa phương. Từ thực tiễn đó, nhà báo Nguyễn Sỹ Thắng - Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Gia Lai, Thư ký Chi hội Nhà báo thường trú tại Gia Lai, cho rằng, cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng Hội thực sự là “mái nhà chung”. Trước hết, Hội cần chủ động kết nối, phối hợp cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, nhất là đối với những vấn đề dư luận quan tâm. Bên cạnh đó, việc tham mưu cơ chế “đặt hàng” tác phẩm báo chí chất lượng cao gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương sẽ tạo điều kiện để phóng viên có môi trường tác nghiệp, nâng cao chất lượng thông tin. Cùng với đó, cần phát huy vai trò của chi hội thường trú theo hướng thực chất; duy trì các giải thưởng báo chí, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền lợi hội viên, tạo niềm tin trong hoạt động nghề nghiệp. Theo nhà báo Sỹ Thắng, khi được tôn trọng, bảo vệ và hỗ trợ đúng mức, phóng viên thường trú sẽ chủ động gắn bó với Hội, góp phần lan tỏa hình ảnh Gia Lai và nâng cao chất lượng báo chí địa phương.