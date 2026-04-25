Tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Đại ngàn reo”

(GLO)- Tối 24-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Ban tổ chức đã tiến hành tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đại ngàn reo” nhằm chuẩn bị cho đêm biểu diễn chính thức diễn ra vào tối 25-4.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn reo” được dàn dựng công phu, quy mô lớn, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai, kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4) và 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) .

Sân khấu thực cảnh của chương trình “Đại ngàn reo” được dàn dựng công phu. Ảnh: H.H

Chương trình có thời lượng khoảng 85 phút, gồm nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng theo chủ đề xuyên suốt về đại ngàn Tây Nguyên, tôn vinh bản sắc văn hóa và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Nội dung được thể hiện qua các tiết mục âm nhạc, múa, hòa tấu cồng chiêng và trình diễn nghệ thuật dân gian như: “Dấu chân phía trước”, “Hát mừng Anh hùng Núp”, “Bóng cây Kơ-nia”, “Tiếng trống cao nguyên”, “Giai điệu Tổ quốc”…

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Thanh Lam, NSND Tạ Minh Tâm, NSND Rơ Chăm Phiang, NSND Trần Quý... cùng đông đảo nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn.

Ông Siu Phu (làng Jút, xã Ia Hrung) đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946. Ảnh: H.H

Điểm nổi bật của chương trình là sân khấu thực cảnh, tái hiện sinh động không gian văn hóa Tây Nguyên qua các bối cảnh đời sống quen thuộc của đồng bào dân tộc với các nghề truyền thống như: điêu khắc, đan lát, dệt thổ cẩm hay hình ảnh thân thuộc như nhà rông, giọt nước…

Qua buổi tổng duyệt, Ban tổ chức đã rà soát toàn bộ kịch bản, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng và đội hình biểu diễn, kịp thời điều chỉnh những nội dung còn hạn chế, bảo đảm chương trình chính thức diễn ra trang trọng, ấn tượng và an toàn.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn reo” sẽ được truyền hình trực tiếp và phát trên các nền tảng số, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước