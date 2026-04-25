Tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Đại ngàn reo”

HOÀNG HOÀI
(GLO)- Tối 24-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Ban tổ chức đã tiến hành tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đại ngàn reo” nhằm chuẩn bị cho đêm biểu diễn chính thức diễn ra vào tối 25-4.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn reo” được dàn dựng công phu, quy mô lớn, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai, kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4) và 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) .

Sân khấu thực cảnh của chương trình “Đại ngàn reo” được dàn dựng công phu. Ảnh: H.H

Chương trình có thời lượng khoảng 85 phút, gồm nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng theo chủ đề xuyên suốt về đại ngàn Tây Nguyên, tôn vinh bản sắc văn hóa và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Nội dung được thể hiện qua các tiết mục âm nhạc, múa, hòa tấu cồng chiêng và trình diễn nghệ thuật dân gian như: “Dấu chân phía trước”, “Hát mừng Anh hùng Núp”, “Bóng cây Kơ-nia”, “Tiếng trống cao nguyên”, “Giai điệu Tổ quốc”…

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Thanh Lam, NSND Tạ Minh Tâm, NSND Rơ Chăm Phiang, NSND Trần Quý... cùng đông đảo nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn.

Ông Siu Phu (làng Jút, xã Ia Hrung) đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946. Ảnh: H.H

Điểm nổi bật của chương trình là sân khấu thực cảnh, tái hiện sinh động không gian văn hóa Tây Nguyên qua các bối cảnh đời sống quen thuộc của đồng bào dân tộc với các nghề truyền thống như: điêu khắc, đan lát, dệt thổ cẩm hay hình ảnh thân thuộc như nhà rông, giọt nước…

Qua buổi tổng duyệt, Ban tổ chức đã rà soát toàn bộ kịch bản, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng và đội hình biểu diễn, kịp thời điều chỉnh những nội dung còn hạn chế, bảo đảm chương trình chính thức diễn ra trang trọng, ấn tượng và an toàn.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn reo” sẽ được truyền hình trực tiếp và phát trên các nền tảng số, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi đánh giá năng lực

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

Thể thao

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

Bí quyết chinh phục điểm SAT lọt top 1% cao nhất thế giới của học sinh phố núi.

Chuyển động trẻ

(GLO)- Tại kỳ thi SAT năm 2026, nhiều học sinh đến từ Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) đã xuất sắc ghi tên mình vào nhóm “thủ khoa SAT” khi nằm trong top 1% cao nhất thế giới. Để chinh phục thành tích ấn tượng này, các em đã có hành trình nỗ lực bền bỉ và bí quyết bứt phá ngoạn mục.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Kinh tế

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

Gia Lai: “Cháy” hết mình tại Ngày hội “Học sinh 3 tốt”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.