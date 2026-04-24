Phục dựng lễ cưới hỏi của người Jrai tại làng Kép

CHU HẰNG
(GLO)- Ngày 24-4, tại nhà rông làng Kép (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với UBND phường tổ chức phục dựng lễ cưới hỏi của người Jrai.

Lễ phục dựng được tiến hành theo phong tục của đồng bào Jrai với sự tham gia của già làng, nghệ nhân và người dân địa phương.

Nghệ nhân Ưu tú Ksor Hnao tiến hành nghi thức cúng Yang và tổ tiên. Ảnh: Chu Hằng

Các nghi thức trong lễ cưới hỏi được tái hiện đầy đủ gồm: nghi thức làm mai; tổ chức lễ cưới chính thức tại nhà gái; nghi thức cúng Yang và tổ tiên; nghi thức trao vòng cưới và kết duyên; nghi thức uống rượu ghè và chúc mừng; sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Lễ vật để thực hiện nghi thức cúng Yang và tổ tiên gồm 1 cây nêu, rượu ghè, gà nướng, cơm, 2 chiếc vòng bằng đồng.

Nghệ nhân Ưu tú Ksor Hnao tiến hành nghi lễ. Lời khấn có đoạn: "... Hôm nay tôi có rượu to, gà lớn xin mời các chủ thần về đây cùng ăn, cùng uống rượu với bà con dân làng chúng tôi và cùng phù hộ giúp đỡ cho hai cháu đã chính thức thành vợ, thành chồng và giúp đỡ cho hai cháu có nhiều sức khỏe để đi làm nương rẫy có nhiều của cải, vật chất để nuôi con nuôi cái sau này và cũng phù hộ giúp đỡ hai cháu luôn luôn thương yêu nhau, giúp nhau. Trong khi vợ chồng đi tìm rau rừng, đi bắt con cua, con cá thì gặp được nhiều may mắn, để trong cuộc sống hàng ngày được sung túc hơn, có cái ăn, cái để".

Cô dâu và chú rể đeo vòng cưới cho nhau, chính thức nên vợ chồng theo phong tục truyền thống. Ảnh: Chu Hằng

Ngay sau khi trao vòng cưới và kết duyên, cô dâu và chú rể uống chung rượu ghè. Đại diện hai bên gia đình và dòng họ cùng uống rượu chúc phúc. Hai người mai mối và già làng căn dặn: "Hai người đã thành vợ thành chồng rồi, nếu sau này ai vi phạm thì sẽ bị phạt 1 con heo 1 gạt với 1 gam (bằng 100 kg) cùng 20 ghè rượu, 20 lít rượu trắng, 100kg gạo, 2 bộ chiêng. Nếu ai vi phạm thì cũng đều bị phạt những lễ vật như đã nêu trên".

Bà con, bạn bè, dân làng cùng uống rượu ghè chúc mừng đôi trẻ. Ảnh: Chu Hằng

Sau nghi thức kết duyên, cô dâu chú rể mời bà con, bạn bè, dân làng cùng uống rượu ghè chung vui, tổ chức đánh cồng chiêng và xoang chúc mừng. Không khí lễ cưới diễn ra trong tinh thần đoàn kết, vui tươi, đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào Jrai.

Em Siu H’Trâm và em Ksor Ân trong vai cô dâu và chú rể tại buổi phục dựng lễ cưới hỏi. Ảnh: Chu Hằng

Việc phục dựng lễ cưới hỏi của người Jrai nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa. Lễ phục dựng còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến đông đảo người dân và du khách.

