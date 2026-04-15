Phục dựng lễ cúng Yă Pum của người Jrai xã Ia Hiao

(GLO)- Sáng 15-4, UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tổ chức phục dựng lễ cúng Yă Pum tại buôn Sô Ma Hang A với ý nghĩa cầu bình an, sức khỏe, xua đuổi tà ma, dịch bệnh và bảo vệ buôn làng.

Mô hình Yă Pum được treo trên 3 cây tre dựng thành khung tượng trưng cho cổng vào làng. Ảnh: Vũ Chi

Lễ cúng được tổ chức ngay đầu làng, hướng về phía sông Ayun, dòng sông gắn bó mật thiết với đời sống của cư dân nơi đây. Lễ vật gồm 1 con gà trống tơ, 1 ghè rượu, 1 mô hình Yă Pum và 1 chuỗi nghệ đen thái mỏng treo trên 3 cây tre dựng thành khung tượng trưng cho cổng vào làng. Thầy cúng Rmah Han thay mặt dân làng thực hiện nghi lễ.

Thầy cúng Rmah Han thực hiện nghi lễ cúng. Ảnh: Vũ Chi

“Hỡi thần nước, thần rừng, thần củi… Hỡi Yă Pum linh thiêng! Hôm nay, dân làng ta tụ họp về đây, thành tâm dâng ghè rượu, con gà, mong Yă Pum và các vị thần linh về chứng giám. Xin các vị nhận lễ vật, lòng thành mà phù hộ cho buôn làng, che chở cho bà con được mạnh khỏe, xua đuổi tà ma để thôn làng được bình yên. Hãy ban cho thanh niên trai làng sức khỏe, cường tráng; hãy ban cho các cô gái dịu dàng, nết na; để con cháu sinh sôi, nảy nở, dân làng trồng trỉa được mùa, bình an, hạnh phúc mãi đời sau…”. Vừa đọc lời khấn, thầy cúng vừa lấy chén rượu và 1 miếng thịt gà đổ xuống bãi đất trước mặt.

Nghi lễ kết thúc, thầy cúng lấy chiếc bát đồng múc nước đổ đầy ghè rượu rồi vít cần uống cạn chén rượu đầu tiên. Sau thầy cúng, lần lượt già làng, khách mời và dân làng cùng uống rượu chung vui. Ai cũng mang trong mình niềm tin lòng thành của họ đã được thần linh, được thần Yă Pum tiếp nhận. Các vị thần sẽ tiếp tục chở che, phù hộ cho dân làng bình an và hạnh phúc.

Thầy cúng, du khách và dân làng cùng uống rượu ghè chung vui. Ảnh: Vũ Chi

Lễ cúng Yă Pum không chỉ là nghi lễ cúng thần linh mà còn là ngày vui chung của cộng đồng dân cư, là dịp thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa con người với con người. Thông qua nghi lễ, chính quyền địa phương mong muốn bảo tồn, quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đến với du khách gần xa.

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

(GLO)- Từ giấc mơ dang dở gần 10 năm, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc trở lại với âm nhạc bằng tất cả trải nghiệm sống và tình yêu văn hóa. Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm”, mở đầu bằng phần “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ” là hành trình đi tìm và lưu giữ hồn cốt quê hương qua từng giai điệu.

Lễ Thanh minh - nét đẹp nhân văn từ những xóm làng

(GLO)- Từ đầu tháng giêng đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai rộn ràng tổ chức lễ Thanh minh theo phong tục cổ truyền. Không chỉ là dịp tảo mộ, tưởng nhớ tiền nhân và những vong linh vô chủ, lễ Thanh minh đã trở thành ngày hội cộng đồng, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Các thung lũng ở Quy Nhơn xưa

(GLO)- Trong cuốn "Du ký Trung kỳ theo đường cái quan", Camille Paris - nhà khảo cổ người Pháp từng tham gia xây dựng đường điện báo tại Trung Kỳ giai đoạn 1885-1889 đã nhắc đến 2 thung lũng nổi tiếng của Quy Nhơn xưa: thung lũng Công và thung lũng Gà.

Gửi chút tình với cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

Lễ cúng Quý Xuân tại tổ đình An Khê

(GLO)- Sáng 28-3 (tức mùng 10 tháng 2 âm lịch), tại đình An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), Ban Nghi lễ đình tổ chức lễ cúng Quý Xuân trong không gian linh thiêng, rộn ràng tiếng chiêng, trống giữa tiết trời đẹp nhất của mùa xuân.

Ra mắt sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam XHCN nằm trong tay thế hệ trẻ”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

