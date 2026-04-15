Phục dựng lễ cúng Yă Pum của người Jrai xã Ia Hiao

Mô hình Yă Pum được treo trên 3 cây tre dựng thành khung tượng trưng cho cổng vào làng.

Lễ cúng được tổ chức ngay đầu làng, hướng về phía sông Ayun, dòng sông gắn bó mật thiết với đời sống của cư dân nơi đây. Lễ vật gồm 1 con gà trống tơ, 1 ghè rượu, 1 mô hình Yă Pum và 1 chuỗi nghệ đen thái mỏng treo trên 3 cây tre dựng thành khung tượng trưng cho cổng vào làng. Thầy cúng Rmah Han thay mặt dân làng thực hiện nghi lễ.

“Hỡi thần nước, thần rừng, thần củi… Hỡi Yă Pum linh thiêng! Hôm nay, dân làng ta tụ họp về đây, thành tâm dâng ghè rượu, con gà, mong Yă Pum và các vị thần linh về chứng giám. Xin các vị nhận lễ vật, lòng thành mà phù hộ cho buôn làng, che chở cho bà con được mạnh khỏe, xua đuổi tà ma để thôn làng được bình yên. Hãy ban cho thanh niên trai làng sức khỏe, cường tráng; hãy ban cho các cô gái dịu dàng, nết na; để con cháu sinh sôi, nảy nở, dân làng trồng trỉa được mùa, bình an, hạnh phúc mãi đời sau…”. Vừa đọc lời khấn, thầy cúng vừa lấy chén rượu và 1 miếng thịt gà đổ xuống bãi đất trước mặt.

Nghi lễ kết thúc, thầy cúng lấy chiếc bát đồng múc nước đổ đầy ghè rượu rồi vít cần uống cạn chén rượu đầu tiên. Sau thầy cúng, lần lượt già làng, khách mời và dân làng cùng uống rượu chung vui. Ai cũng mang trong mình niềm tin lòng thành của họ đã được thần linh, được thần Yă Pum tiếp nhận. Các vị thần sẽ tiếp tục chở che, phù hộ cho dân làng bình an và hạnh phúc.

Lễ cúng Yă Pum không chỉ là nghi lễ cúng thần linh mà còn là ngày vui chung của cộng đồng dân cư, là dịp thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa con người với con người. Thông qua nghi lễ, chính quyền địa phương mong muốn bảo tồn, quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đến với du khách gần xa.