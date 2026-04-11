Gia Lai: Hàng ngàn người tham dự Lễ cúng rừng năm 2026

PHƯƠNG DUYÊN
(GLO)- Sáng 11-4, thực hiện kế hoạch bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Lễ cúng rừng năm 2026.

Buổi lễ diễn ra tại khu rừng thiêng làng De Chí, với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND xã, Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa cùng hàng ngàn người dân và du khách.

Đội cồng chiêng chào đón đại biểu và du khách đến với Lễ cúng rừng. Ảnh: Phương Duyên

Lễ cúng rừng từ lâu đã là nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung và cộng đồng người Jrai tại 2 làng De Chí, O Grang (xã Gào) nói riêng.

Đây là nghi thức thể hiện lòng biết ơn đối với rừng-nguồn sống, nguồn che chở và là không gian gắn bó mật thiết với đời sống con người. Đây cũng là dịp để cầu mong Thần rừng phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, buôn làng bình yên, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt dân làng De Chí, O Grang, già làng Puih Long và già làng Siu Dơih là chủ lễ thực hiện nghi thức dâng lễ vật gồm heo, gà, rượu cần bên cây cổ thụ linh thiêng.

2 già làng khấn mời các Yàng về dự lễ. Ảnh: Phương Duyên

Sau đó, 2 già làng lần lượt bày tỏ lòng biết ơn của dân làng đến các thần đã che chở bao thế hệ dân làng và khấn mời các Yàng về dự lễ: “Ơ Yàng! Hỡi các Yàng đang ngự trị trên đỉnh núi cao, dưới khe suối sâu! Hỡi Yàng núi, Yàng nước, Yàng rừng, Yàng đất, Yàng mưa, Yàng gió! Xin các Yàng hãy về đây nhận lễ vật, dang rộng cánh tay bảo vệ cho dân làng khỏi tai ương, luôn luôn mạnh khỏe, làm rẫy có đầy thóc, dân làng có cái ăn để no cái bụng, có cái mặc để ấm cái lưng, có sức khỏe để làm cái rẫy, bảo vệ rừng luôn xanh tươi.

Xin Yàng hãy giữ cho cây rừng vững rễ, lá mãi xanh màu, ngăn kẻ xấu chớ bén mảng chặt phá. Xin Yàng che chở cho con chim, con thú được sinh sôi nảy nở, cho nguồn nước khe luôn đầy ắp chảy về bến nước, tưới mát cho đồng ruộng, nương rẫy.

Xin Yàng ban phước lành để đời đời con cháu dân làng De Chí, O Grang được sống hòa hợp với thiên nhiên, dân làng ấm no, tai ương lánh xa, bình yên mãi mãi…”.

Người dân và du khách cùng thưởng thức ẩm thực tại buổi lễ. Ảnh: Phương Duyên

Sau lễ cúng, toàn thể bà con nhân dân 2 làng cử ra người đại diện bày tỏ sự đồng lòng cam kết: Quyết tâm không chặt phá rừng; tích cực trồng cây, gây rừng; không để xảy ra cháy rừng; luôn giáo dục con cháu biết ơn và bảo vệ rừng như bảo vệ chính mạng sống của mình.

Song song với phần lễ, phần hội diễn ra tại sân vận động làng O Gia (xã Gào) vào sáng cùng ngày và kéo dài đến hết ngày 12-4 với các nội dung: Trình diễn cồng chiêng và giao lưu văn hóa truyền thống; thi đấu các trò chơi dân gian truyền thống (kéo co, đẩy gậy…); trưng bày các gian hàng sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, ẩm thực (cơm lam, gà nướng…).

Một số gian hàng tại sự kiện. Ảnh: Phương Duyên

Tối cùng ngày, tại sân vận động làng O Gia sẽ diễn ra đêm khai mạc Lễ hội cúng rừng và giao lưu văn hóa với nhiều hoạt động hấp dẫn, trong đó có màn trình diễn ẩm thực cá ngừ đại dương do đoàn đại biểu phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) thực hiện. Thông qua phần trình diễn này, khán giả sẽ có dịp chiêm ngưỡng quá trình chế biến ẩm thực công phu, hấp dẫn, góp phần làm phong phú thêm cho không gian lễ hội.

Lễ cúng rừng không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn môi trường sinh thái bền vững. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa độc đáo của địa phương đến với bạn bè du khách gần xa nhân Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

(GLO)- Chiều 7-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

(GLO)- Ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với 9 xã phía Tây tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”.

Các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Ia Ly, Ia Phí, Ia Khươl, Chư Păh vào ngày 5-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra tình hình phát triển KT-XH tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn

(GLO)- Ngày 5-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn.

