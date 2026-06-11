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Thời sự

Cử tri xã Phù Mỹ, Phù Mỹ Nam kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

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BẢO LONG
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(GLO)- Ngày 11-6, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam trước kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu HĐND tỉnh thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp sắp tới; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian qua.

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Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ. Ảnh: Bảo Long

Cử tri xã Phù Mỹ kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, quản lý đất đai và hạ tầng dân sinh. Trong đó, cử tri phản ánh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn bất cập do phải bổ sung nhiều loại giấy tờ; đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường khai thác dữ liệu trên ứng dụng VNeID để đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí cho người dân.

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Cử tri xã Phù Mỹ kiến nghị các vấn đề còn tồn tại ở địa phương. Ảnh: Bảo Long

Cử tri cũng phản ánh tình trạng một số diện tích tại nghĩa địa Gò Độ (thôn An Lạc Đông 2) bị lấn chiếm để trồng keo, ảnh hưởng đến nhu cầu mai táng của người dân; kiến nghị khắc phục sạt lở bờ suối tại khu vực Trung Hiệp, Trung Thuận và xử lý điểm mất an toàn giao thông trên tuyến đường qua thôn Trung Thứ do bị che khuất tầm nhìn.

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Cử tri xã Phù Mỹ Nam kiến nghị các vấn đề còn tồn tại ở địa phương. Ảnh: Bảo Long

Tại xã Phù Mỹ Nam, cử tri kiến nghị sớm chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 13; khắc phục sạt lở trên sông La Tinh.

Cử tri cũng phản ánh việc đốt rác tại chợ Mỹ Tài ảnh hưởng đến môi trường; đề nghị quy hoạch mỏ cát phục vụ nhu cầu xây dựng công trình dân sinh, đầu tư hệ thống nước sạch cho các thôn Vạn Phước Đông, Bình Long, An Trinh.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị nạo vét công trình thủy lợi tại thôn Phú Mỹ Hội 1 nhằm bảo đảm nguồn nước tưới trong mùa khô; đồng thời xử lý tình trạng lấn chiếm dòng chảy, hành lang giao thông tại một số khu dân cư trên địa bàn.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận ý kiến cử tri và trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri nêu. Ảnh: Bảo Long

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc sắp xếp đơn vị hành chính và đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động bước đầu đã bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò phục vụ nhân dân theo hướng gần dân hơn. Công tác chỉ đạo, điều hành cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như cử tri đã phản ánh. Vì vậy, chính quyền cấp xã cần nghiêm túc rà soát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương và các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị khẩn trương kiểm tra, xem xét và giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

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