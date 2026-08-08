Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

Theo thông tin ghi nhận tại phần mộ, đây là mộ số 20, khu B, hàng 03, mã định danh mộ 5201600100.

Chiếc ví được tìm thấy trong phần mộ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp. Ảnh: Hữu Khiêm

Điều khiến cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt xúc động là dù chiếc ví đã mục rách theo thời gian, song những bức ảnh nhỏ bên trong vẫn còn lưu giữ nhiều bức ảnh.

Trong số đó, có hình 1 người lính đội mũ, gương mặt còn khá trẻ; bên cạnh là hình ảnh 1 bé gái. Một bức ảnh khác ghi lại 2 em nhỏ bên nhau. Dù hình ảnh đã phai mờ theo năm tháng, những gương mặt ấy vẫn gợi lên câu chuyện về gia đình, về những người thân từng chờ đợi người lính trở về sau chiến tranh.

Những tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian được lưu giữ trong chiếc ví tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Hữu Khiêm

Những hình ảnh, kỷ vật được phát hiện trong phần mộ là nguồn thông tin có ý nghĩa, góp phần phục vụ công tác thu thập dữ liệu, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ.

Đến tối 8-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp, lực lượng thực hiện nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu tại 94 phần mộ; trong đó, có 66 mẫu đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Công tác khai quật, lấy mẫu và thu thập thông tin tại nghĩa trang tiếp tục được các lực lượng triển khai chặt chẽ, thận trọng, với mong muốn góp phần xác định danh tính, đưa tên tuổi các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.