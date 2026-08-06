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Thời sự

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Kỷ vật được Đội lấy mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin mang mã số 52.07A.00024, thuộc khu A, hàng 3, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang.

Bên trong túi ni lông đã ngả màu theo thời gian còn một số con tem. Trên 1 con tem có dòng chữ viết tay bị phai mờ, chỉ còn có thể đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

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Phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Quang và túi ni lông đã ngả màu còn một số con tem. Ảnh: Hữu Khiêm

Do kỷ vật đã bị tác động bởi thời gian và điều kiện bảo quản, cơ quan chức năng chưa thể xác định chính xác tên được ghi trên con tem. Tuy nhiên, đây được xem là đầu mối quan trọng để tiếp tục đối chiếu với hồ sơ quy tập, cơ sở dữ liệu liệt sĩ và các nguồn tài liệu liên quan.

Hiện Đội lấy mẫu số 1 đang phối hợp với các cơ quan chức năng giám định, xác minh thông tin nhằm làm rõ danh tính liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, tổ chức, cựu chiến binh và người dân, nhất là những gia đình có thân nhân tên Nguyễn Văn Tánh hoặc Vũ Tánh; từng chiến đấu, công tác hoặc hy sinh tại khu vực xã Vĩnh Quang (thuộc huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cũ) và các địa bàn lân cận, cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh.

Mỗi thông tin, dù nhỏ, cũng có thể trở thành đầu mối quan trọng, góp phần xác định danh tính liệt sĩ và giúp gia đình sớm tìm được người thân sau nhiều năm chờ đợi.

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