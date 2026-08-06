(GLO)- Thảo luận tại hội trường chiều 5-8 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, ĐB Lê Hoàng Anh đề nghị hoàn thiện các quy định về quản lý khí N2O.

Theo đại biểu (ĐB) Lê Hoàng Anh, trong hơn một năm qua, lực lượng Công an đã khởi tố 48 vụ án với 338 bị can liên quan đến N2O theo các quy định về hàng cấm.

ĐB Lê Hoàng Anh cho rằng cần thống nhất quy định về quản lý khí N2O - “khí cười”. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Tuy nhiên, ngay cả Bộ Công an cũng nhìn nhận việc xử lý hiện nay còn phải vận dụng linh hoạt và dễ gây tranh cãi, nên đã đề xuất đưa hẳn hành vi này vào Điều 190, 191 dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi sẽ trình tại kỳ họp này.

Đại biểu Hoàng Anh cho rằng N2O - “khí cười” hiện chưa phải là chất ma túy hoặc tiền chất ma túy. Vì vậy, việc cấm đầu tư kinh doanh chỉ ngăn chặn được hoạt động đăng ký hợp pháp, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể xử lý ngay các hành vi mua bán trái phép.

Ngoài ra, quy định của Luật Doanh nghiệp điều chỉnh toàn bộ chuỗi hoạt động từ sản xuất đến tiêu thụ, trong khi hành vi cần kiểm soát thực chất chỉ là việc bán cho người sử dụng sai mục đích. Theo đại biểu, dự thảo hiện chưa phân định rõ 2 nội dung này.

ĐB Hoàng Anh cũng lưu ý, dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi mới được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này và dự kiến thông qua vào tháng 10, trong khi quy định cấm đầu tư kinh doanh N2O tại dự thảo luật lại có hiệu lực ngay sau khi ban hành, dẫn đến nguy cơ thiếu sự đồng bộ.

Bên cạnh đó, cụm từ “mục đích trái pháp luật” ở dự thảo Bộ luật Hình sự chưa rõ gắn với việc người bán biết hoặc có cơ sở để biết mục đích sử dụng sai, hay chỉ căn cứ vào mục đích sử dụng thực tế mà người bán không thể biết.

ĐB Hoàng Anh đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Công an phối hợp để cụm từ “ngoại lệ” ở Luật Đầu tư khớp chính xác với cụm từ “mục đích trái pháp luật” ở Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến ngành, nghề dịch vụ thị thực, ĐB Lê Hoàng Anh ủng hộ việc bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với mục ủy quyền cung cấp dịch vụ thị thực để bảo đảm không phân biệt đối xử theo quốc tịch của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo đại biểu, băn khoăn mà Ủy ban Kinh tế và Tài chính nêu trong báo cáo thẩm tra vẫn chưa được giải trình đầy đủ, đó là vì sao các quy định hiện hành về xuất nhập cảnh, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân chưa đủ để kiểm soát những rủi ro được đặt ra.

Đại biểu đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ đánh giá hiệu quả sau 2 năm thi hành quy định này. Trường hợp thực tiễn cho thấy các công cụ pháp luật hiện hành đã đủ để kiểm soát rủi ro thì cần báo cáo Quốc hội xem xét bãi bỏ quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đối với dịch vụ thị thực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình về quy định cấm đầu tư kinh doanh khí N2O- khí cười. Ảnh: quochoi.vn

Giải trình về quy định cấm đầu tư kinh doanh khí N2O, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng cấm kinh doanh khí N2O sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ các mục đích y tế, công nghệ thực phẩm và kiểm nghiệm; các mục đích sử dụng hợp pháp khác vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, tình trạng sử dụng khí N2O - “khí cười” diễn biến phức tạp và thường xuyên gắn với các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, việc bổ sung quy định cấm này là rất quan trọng.

Tuy nhiên, do loại khí này vẫn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực hợp pháp nên Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng nghị định hướng dẫn, quy định cụ thể cơ chế kiểm soát từ khâu sản xuất, vận chuyển, lưu thông đến sử dụng nhằm bảo đảm đúng mục đích.

Đối với việc bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong mục ủy quyền cung cấp dịch vụ thị thực, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng việc kiểm soát là cần thiết nhằm phòng ngừa nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân và thông tin liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo đó, các tổ chức được cơ quan đại diện nước ngoài ủy quyền cung cấp dịch vụ thị thực sẽ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định để bảo đảm quyền lợi của người dân cũng như lợi ích quốc gia.