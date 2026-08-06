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Thời sự

Phường Hội Phú bàn giao 100% mặt bằng để thực hiện cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Theo thông tin từ UBND phường Hội Phú, phường vừa hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (dự án thành phần 3), đoạn qua địa bàn phường.

Đoạn tuyến đi qua địa bàn phường Hội Phú (Km123+300 - Km124+851) có tổng chiều dài 1,581 km. Tổng diện tích đất thu hồi của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là 107.491,6 m2 của 63 hộ gia đình, cá nhân với 90 thửa đất, trong đó, có 17 thửa có nhà hoặc công trình bị ảnh hưởng và 2 thửa đất của tổ chức.

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Thi công dự án thành phần 3 (Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku) đoạn qua phường Hội Phú. Ảnh: Hà Duy

Để hoàn thành nhiệm vụ, UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, kịp thời giải quyết các kiến nghị của người dân theo đúng quy định.

Đến 6-8, toàn bộ các hộ dân thuộc diện thu hồi đất đã thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, nhận kinh phí và bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Kết quả này góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; đồng thời tạo điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn phường.

Dòng sự kiện: Cao tốc Pleiku-Quy Nhơn

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