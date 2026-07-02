Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo đó, 5 ha rừng được chuyển mục đích sử dụng đều là rừng sản xuất có nguồn gốc rừng trồng, nằm trên địa bàn xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Việc chuyển mục đích sử dụng rừng được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

Thi công Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Hà Duy

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng; chỉ đạo cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; tham mưu giải quyết các thủ tục về đất đai phục vụ triển khai dự án.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Đak Đoa và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của khu vực.