(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 2 khu cải táng tại phường Hoài Nhơn Đông nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án trên địa bàn và bảo đảm nhu cầu cải táng của người dân trong thời gian tới.

Cụ thể, dự án khu cải táng phía Tây Bắc (tổ dân phố Lộ Diêu) có tổng diện tích 5,76 ha, vốn đầu tư hơn 36 tỷ đồng.

Dự án còn lại là khu cải táng phía Nam nghĩa trang nhân dân hiện trạng tại tổ dân phố Xuân Vinh, có diện tích 4,84 ha, với tổng mức đầu tư gần 33,8 tỷ đồng.

Phê duyệt 2 dự án khu cải táng tại phường Hoài Nhơn Đông với tổng vốn gần 70 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Như vậy, tổng diện tích của 2 dự án là 10,6 ha với tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng; đều sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Cả hai đều là dự án nhóm C, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư. Về quy mô, 2 dự án sẽ đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật gồm: san nền, hệ thống thoát nước, giao thông, cấp nước, cấp điện, vệ sinh môi trường và các hạng mục liên quan theo quy hoạch tổng mặt bằng được duyệt.

Mục tiêu của 2 dự án là phục vụ việc di dời mồ mả hiện trạng của dự án Khu công nghiệp Hoài Mỹ, các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn phường Hoài Nhơn Đông; đồng thời, đáp ứng nhu cầu cải táng của người dân địa phương bảo đảm phong tục, tập quán và phù hợp với định hướng phát triển đô thị, cảnh quan và môi trường khu vực.