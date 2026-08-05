Phường Pleiku tháo dỡ dải phân cách trên đường Lê Lợi để giảm ùn tắc giao thông

(GLO)- Sáng 5-8, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra việc tháo dỡ dải phân cách cứng trên đường Lê Lợi và lắp đặt biển báo, hướng dẫn lưu thông tại đây.

Trước đó, ngày 28-7, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và xem xét các phương án xử lý tình trạng ùn tắc tại nút giao Hoa Lư (phường Pleiku).

Theo kết luận cuộc họp, UBND tỉnh giao UBND phường Pleiku phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai công tác duy tu, bảo dưỡng một số tuyến đường và hạng mục bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực giao giữa đường Lê Lợi, đường D2 và đường Nguyễn Tất Thành, hướng tới giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc.

Dải phân cách trên đường Lê Lợi đã được tháo dỡ hoàn toàn. Ảnh: Bá Bính

Thực hiện chỉ đạo trên, UBND phường Pleiku đã phối hợp với các đơn vị liên quan tháo dỡ hoàn toàn dải phân cách cứng trên đường Lê Lợi; đồng thời nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức giao thông, mở rộng khu vực đường Lê Lợi - D2 - Nguyễn Tất Thành.

Việc tháo dỡ dải phân cách cứng trên đường Lê Lợi là giải pháp trước mắt, cùng với các phương án tổ chức, điều chỉnh giao thông tiếp theo, nhằm từng bước nâng cao khả năng lưu thông, giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện tại khu vực nút giao Hoa Lư.