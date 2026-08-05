Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Phường Pleiku tháo dỡ dải phân cách trên đường Lê Lợi để giảm ùn tắc giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH HUY ANH HUY
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 5-8, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra việc tháo dỡ dải phân cách cứng trên đường Lê Lợi và lắp đặt biển báo, hướng dẫn lưu thông tại đây.

Trước đó, ngày 28-7, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và xem xét các phương án xử lý tình trạng ùn tắc tại nút giao Hoa Lư (phường Pleiku).

Theo kết luận cuộc họp, UBND tỉnh giao UBND phường Pleiku phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai công tác duy tu, bảo dưỡng một số tuyến đường và hạng mục bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực giao giữa đường Lê Lợi, đường D2 và đường Nguyễn Tất Thành, hướng tới giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc.

thao-do-dai-phan-cach-xay-dung-phuong-an-mo-rong-khu-vuc-duong-le-loi-d2-nguyen-tat-thanh.jpg
Dải phân cách trên đường Lê Lợi đã được tháo dỡ hoàn toàn. Ảnh: Bá Bính

Thực hiện chỉ đạo trên, UBND phường Pleiku đã phối hợp với các đơn vị liên quan tháo dỡ hoàn toàn dải phân cách cứng trên đường Lê Lợi; đồng thời nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức giao thông, mở rộng khu vực đường Lê Lợi - D2 - Nguyễn Tất Thành.

Việc tháo dỡ dải phân cách cứng trên đường Lê Lợi là giải pháp trước mắt, cùng với các phương án tổ chức, điều chỉnh giao thông tiếp theo, nhằm từng bước nâng cao khả năng lưu thông, giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện tại khu vực nút giao Hoa Lư.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Dù tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân chưa hoàn thành, chưa đưa vào khai thác, nhưng nhiều người điều khiển phương tiện vẫn tự ý lưu thông trên tuyến này, bất chấp biển cấm và cảnh báo. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cần sớm có giải pháp ngăn chặn.

Gỡ vướng hồ sơ cấp sổ đỏ

Gỡ vướng hồ sơ cấp sổ đỏ

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Thời gian qua, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai liên tục nhận phản ánh của nhiều hộ dân về việc: Mặc dù sử dụng đất, nhà ở ổn định từ trước ngày 1-7-2004 nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi. Thông tin này ngay lập tức được nhiều người dân đồng tình hưởng ứng, tán thành.

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

null